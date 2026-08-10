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Na Hrvaškem se obeta pocenitev goriv

Zagreb, 10. 08. 2026 12.06 pred 3 urami 1 min branja 9

Avtor:
STA
Bencinska črpalka na Hrvaškem

Na Hrvaškem se bosta pocenila bencin in dizelsko gorivo, je na dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,56 evra ali šest centov manj kot minula dva tedna. Dizel se bo pocenil za štiri cente na 1,71 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih sedem dni.

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka nižja za tri cente in bo znašala 1,18 evra za liter.

Bencinska črpalka na Hrvaškem
Bencinska črpalka na Hrvaškem
FOTO: Shutterstock

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od torka znašala 1,71 evra, dizla 1,91 evra in modrega dizla 1,24 evra za liter.

Hrvaška vlada je zaradi nestabilnosti na svetovnih trgih tri leta, do lanskega julija, določala najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov. Po vmesni odpravi ukrepa ga je znova uvedla 9. marca zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in velike rasti cen naftnih derivatov na svetovnih trgih.

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KOMENTARJI9

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Potouceni kramoh
10. 08. 2026 15.38
Hrvaška je draga ko žafran.In to zato ker te povsod derejo.Po glavni sezoni se mal umirijo.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
10. 08. 2026 14.56
Dobro nas Janša lupi ?
Odgovori
0 0
dededetox
10. 08. 2026 13.53
Janša je vprašal Južno kaj lahko naredi s ceno. Južna mu je dal nov cenik. Amen
Odgovori
+0
2 2
joze5
10. 08. 2026 12.56
Slovenija jutri tako: bencin: 1,519 evra oziroma 6,4 centa manj kot zadnji teden; dizel: 1,753 evra, kar je 12,9 centa manj kot zdaj, in kurilno olje: 1,356 evra 13,8 evra na liter manj kot zdaj.
Odgovori
+0
1 1
Normalka
10. 08. 2026 12.52
In pri nas? Samo še ena prelomljena predvolilna obljuba. Butale, pač.
Odgovori
-1
2 3
Lux_43
10. 08. 2026 12.40
Ja dejte naši na 1,65 nafto, bo turizma pri nas malo morje... Ajaaa, ni dost profit aaha aha...no, da vidimo, kaj pa naši? za 0,167 evra na liter je itak višja marža, se pravi JAnševa cena - 0,167 = Golobova cena. Kmetje, prevozniki, vas noben ne duši? A?
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-3
1 4
Slovenska pomlad
10. 08. 2026 12.39
Sam pa sem tako vesel,da Janša pomaga bogateti Južni.
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+3
5 2
wsharky
10. 08. 2026 12.35
podpredsednik vlade Janša zgleduj se po južnih sosedih
Odgovori
+2
3 1
lakala28
10. 08. 2026 12.20
Eh, amaterji. Naša samoizvoljena vlada prevarantov namesto takih izračunov podpira in vrača dolg južnam in orbanescuju. Kmetje so pa itak na boljšem, ker jim ni več treba voziti se v Ljubljano na štrajk in prišparajo, čeprav imajo daleč najdražjo nafto v zgodovini. Hvala vsem, ki ste to volili.
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+3
7 4
bibaleze
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