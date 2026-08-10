Na Hrvaškem se obeta pocenitev goriv

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka nižja za tri cente in bo znašala 1,18 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od torka znašala 1,71 evra, dizla 1,91 evra in modrega dizla 1,24 evra za liter.

Hrvaška vlada je zaradi nestabilnosti na svetovnih trgih tri leta, do lanskega julija, določala najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov. Po vmesni odpravi ukrepa ga je znova uvedla 9. marca zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in velike rasti cen naftnih derivatov na svetovnih trgih.