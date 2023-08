Na Hrvaškem se še vedno borijo z naraslo Dravo, vojska v pripravljenosti

V preprečevanju poplav je gasilcem na tem območju pomagalo okoli 160 pripadnikov hrvaške vojske. Skupaj s prebivalci so polnili vreče s peskom in gradili začasne nasipe.

Razmere so bile zaradi narasle Drave ponoči najbolj kritične med Drnjem in Hlebinami v Podravini, kjer je na nekaj mestih začel popuščati nasip. Kot je zjutraj poročala hrvaška nacionalna televizija HRT, v Podravini nenehno nastajajo nova krizna žarišča, evakuirali so tudi 33 prebivalcev romskega naselja.

V Drnju je poročanju HRT ogroženih nekaj hiš, prebivalcem naselja pa živila in pomoč dostavljajo s čolni.

Velika količina vode se medtem še vedno izliva v tamkajšnje jezero Šoderica, ki ga je Drava v ponedeljek popolnoma preplavila. Vodostaj jezera se je danes zvišal za meter in pol, voda pa je poplavila več počitniških hiš.

V Virovitiško-podravski županiji vrhunec poplavnega vala pričakujejo v sredo zjutraj. Na poplavni val se pripravljajo tudi v Osiješko-baranjski županiji. Pričakujejo ga v petek, kot tudi rekorden vodostaj reke Drave, so danes sporočili iz županijskega štaba civilne zaščite.

Željko Kovačević iz podjetja Hrvatske vode je medtem sporočil, da so vodostaji Mure in Drave na vseh merilnih postajah višji od tistih v letu 2014, ko so v Osiješko-baranjski županiji imeli izredne razmere.

Dodatnih 150 vojakov pa bo od danes naprej v pripravljenosti v vojašnicah v Đakovu in Našicah, so sporočili z ministrstva za obrambo. Hrvaški vojaki v Đakovu in Našicah bodo na terenu angažirani po potrebi, torej na zahtevo Uprave za civilno zaščito, ki je pristojna za koordinacijo protipoplavnih aktivnosti.