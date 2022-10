Na Hrvaškem septembra rekordna inflacija: 'Največ privarčuješ, če malo ješ'

Podražitve so prizadele vso Evropo, tudi sosednjo Hrvaško, kjer so septembra zabeležili rekordno inflacijo. Hrana in pijača sta se v primerjavi z lanskim septembrom podražili za skoraj 20 odstotkov, sledijo hoteli in gostinske storitve, izstopajo tudi cene pohištva in opreme za dom, pa nepremičnine in energenti. Hrvate pa še dodatno skrbi prehod iz kun na evre, ki je napovedan 1. januarja.

Preprosto rečeno: vsak mesec je dražje vse. V grobem, če so Hrvati lani kupili pet osnovnih živil in s košarico prišli na blagajno, letos za isti denar dobijo le še štiri živila. "Največ privarčuješ, če malo ješ. Imaš potem še za drugi dan," pravi prebivalka Hrvaške. Da se je treba znajti, sploh glede na negotovo prihodnost, prikimavajo tudi strokovnjaki. "Logično je, da je razpoložljivi dohodek nižji, zato je vprašanje, kako bo tudi prihodnje leto, glede na visoko inflacijo po celem svetu, na mestu," pravi glavni ekonomist Hrvaške gospodarske zbornice Goran Šaravanja. Nujna bo še večja disciplina, planiranje nakupov in nato obrokov – to je recept, s katerim bo na računu zagotovo ostalo nekaj denarja. "Iz starega kruha lahko naredimo njoke, iz rižote arančine, zelenjavo vložimo. Če nam hrana ostane, jo zamrznemo," možnosti našteje Irena Burba iz Zelene Istre. PREBERI ŠE Košarica osnovnih živil po tretjem popisu cenejša za 15 odstotkov A četudi se pritisk inflacije, s katerim je zasluženi denar manj vreden, zniža, ostajajo še drugi strahovi. "Skrbi me, da so tudi projekcije za naša najpomembnejša trgovinska partnerja – Nemčijo in Italijo – negativne. Mednarodni denarni sklad pričakuje recesijo tako v Nemčiji kot Italiji, kar pa se bo zagotovo prelilo ne le na Hrvaško temveč tudi na celotno Evropsko unijo," pravi Šaravanja. Pred neznanim in velikim izzivom tako stojijo države, državljani in podjetja. Nimamo veliko, sporočajo iz sosednje Hrvaške, a verjetno bomo prihodnje leto z evrom imeli še manj.