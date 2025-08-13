Svetli način
Tujina

Na Hrvaškem skoraj 40 stopinj Celzija, v Italiji umrl štiriletnik

Pariz/Madrid/Rim, 13. 08. 2025 09.06 | Posodobljeno pred 57 minutami

Huda vročina težave povzroča na Hrvaškem, jugovzhodu Francije, v Italiji in Španiji. Prve meritve kažejo, da je v več delih Evrope znova padel temperaturni rekord. Ob tem se povečujejo tudi požari v naravi, ki goltajo presušene evropske kraje, v Iraku pa so izjemno visoke temperature povzročile izpad električne energije po celotni državi.

Prve meritve zadnjega letošnjega vročinskega vala kažejo, da ekstremna vročina že podira temperaturne rekorde po vsej Evropi.

Kot poroča Guardian, so na jugovzhodu Francije v ponedeljek temperaturni rekord podrli v pokrajinah Angoulêmeu, Bergeracu, Bordeauxu, Saint-Émilionu in Saint-Gironsu. Météo France je sporočil, da so v regiji izmerili tudi 12 stopinj višje temperature od norme zadnjih nekaj desetletij.

Po besedah klimatologinje pri Météo France Lauriane Batté se je sicer več kot polovica od 51 vročinskih valov v Franciji po letu 1947 zgodila v zadnjih 15 letih. "Očitno je to znak, da se podnebje segreva," je opozorila.

Na Hrvaškem so medtem rekordne temperature izmerili v Šibeniku, kjer je termometer pokazal kar 39,5 stopinje Celzija, in Dubrovniku, kjer so izmerili 38,9 stopinje Celzija. Medtem se v več državah na Balkanu spopadajo z obsežnimi požari v naravi.

Požari v Evropi so letos uničili že več kot 400.000 hektarjev, kar je 87 odstotkov več od povprečja za ta letni čas v zadnjih dveh desetletjih.

Vroče vreme po Evropi je izsušilo tudi vegetacijo in omogočilo nadaljnje širjenje požarov v naravi. V Italiji, kjer je bilo rdeče vremensko opozorilo razglašeno za kar 16 od 27 večjih mest, je zaradi vročinske kapi umrl štiriletnik, v Španiji pa je v požaru v naravi umrl moški.

Vroče je medtem tudi na drugih celinah. Temperaturne rekorde so zabeležili v več krajih v Kanadi, v Iraku pa so temperature 50 stopinj Celzija povzročile celo velik izpad električne energije po celotni državi. 

"To poletje je bilo glede temperatur in ekstremne vročine, kot tudi vsako poletje v zadnjih letih, izredno," je ocenil Bob Ward z britanskega raziskovalnega inštituta Grantham.

Požar v Črni gori
Požar v Črni gori FOTO: Profimedia

Vse pogostejši vročinski valovi

V Italiji in Španiji temperature sicer niso podrle rekorde. "Glavna značilnost vročinskih valov sta njihova dolžina in obseg, ne pa intenzivnost," je pojasnil klimatolog in tiskovni predstavnik španske meteorološke agencije Aemet José Camacho.

Epidemiolog na londonski šoli za tropsko medicino Antonio Gasparrini je ob vse pogostejših vročinskih valovih kot ključne izpostavil učinkovite in raznolike javnozdravstvene ukrepe. "Tudi v tokratnem vročinskem valu lahko znova pričakujemo znatno število smrtnih žrtev, pri smrtnosti pa lahko znova pričakujemo tudi velike geografske razlike," je dodal.

Minuli teden je Svetovna meteorološka organizacija sporočila, da požari v naravi in slaba kakovost zraka še dodatno poslabšujejo negativne učinke ekstremne vročine na zdravje ljudi. Ugotovila je, da so temperature v prvem tednu avgusta v delih zahodne Azije, južne osrednje Azije, večjem delu severne Afrike, južnem Pakistanu in jugozahodu ZDA dosegle več kot 42 stopinj Celzija, na nekaterih območjih pa so presegle 45 stopinj Celzija.

vročina temperature vročinski val hrvaška
galeon
13. 08. 2025 12.20
+2
Še ene 3 mesece tako pa smo iz tahudega ven.
Žrtev
13. 08. 2025 12.20
+1
Da ne bo vse tako negativno še ena pozitivna novica. Od leta 2000-2019 se je število smrti zaradi mraza zmanjšalo za 0.51% med tem ko se je število smrti zaradi vročine povečalo le za 0.21%. Hvala globalno segrevanje!
VladdyDaddy
13. 08. 2025 12.19
+1
Čisto vsak dan objavljen vsaj en članek ki v naslovu omenja Hrvaško. Očitno jim lezete v r.i.t
Panter 63
13. 08. 2025 12.26
Če že spremljas članke z HR bi lahko ugotovil da so to članki samo z negativno vsebino. To pa je daleč od tega kaj si napisal. Pa tudi če jih nočeš brati vozi Miško naprej od teh člankov. Prosto po Prešernu. Nisem te zasledil da si kaj komentiral tam pod Vojvodino. Tam pa je očitno ok.
duhccc
13. 08. 2025 11.55
+5
evropa nameesto da bi dala denar za gasilce in za druge potreba raj dajo v orozje in vojne ...
ivan res grozni
13. 08. 2025 12.09
Vi bi raje govorili rusko? Oboroževanje je spodbudila Rusija.
jedupančpil
13. 08. 2025 11.51
-2
toooo
