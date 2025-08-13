Na Hrvaškem skoraj 40 stopinj Celzija, v Italiji umrl štiriletnik

Huda vročina težave povzroča na Hrvaškem, jugovzhodu Francije, v Italiji in Španiji. Prve meritve kažejo, da je v več delih Evrope znova padel temperaturni rekord. Ob tem se povečujejo tudi požari v naravi, ki goltajo presušene evropske kraje, v Iraku pa so izjemno visoke temperature povzročile izpad električne energije po celotni državi.

Prve meritve zadnjega letošnjega vročinskega vala kažejo, da ekstremna vročina že podira temperaturne rekorde po vsej Evropi. Kot poroča Guardian, so na jugovzhodu Francije v ponedeljek temperaturni rekord podrli v pokrajinah Angoulêmeu, Bergeracu, Bordeauxu, Saint-Émilionu in Saint-Gironsu. Météo France je sporočil, da so v regiji izmerili tudi 12 stopinj višje temperature od norme zadnjih nekaj desetletij. Po besedah klimatologinje pri Météo France Lauriane Batté se je sicer več kot polovica od 51 vročinskih valov v Franciji po letu 1947 zgodila v zadnjih 15 letih. "Očitno je to znak, da se podnebje segreva," je opozorila.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia









Vročina v Nemčiji icon-picture-layer-2 1 / 6

Na Hrvaškem so medtem rekordne temperature izmerili v Šibeniku, kjer je termometer pokazal kar 39,5 stopinje Celzija, in Dubrovniku, kjer so izmerili 38,9 stopinje Celzija. Medtem se v več državah na Balkanu spopadajo z obsežnimi požari v naravi.

Požari v Evropi so letos uničili že več kot 400.000 hektarjev, kar je 87 odstotkov več od povprečja za ta letni čas v zadnjih dveh desetletjih.

Vroče vreme po Evropi je izsušilo tudi vegetacijo in omogočilo nadaljnje širjenje požarov v naravi. V Italiji, kjer je bilo rdeče vremensko opozorilo razglašeno za kar 16 od 27 večjih mest, je zaradi vročinske kapi umrl štiriletnik, v Španiji pa je v požaru v naravi umrl moški. Vroče je medtem tudi na drugih celinah. Temperaturne rekorde so zabeležili v več krajih v Kanadi, v Iraku pa so temperature 50 stopinj Celzija povzročile celo velik izpad električne energije po celotni državi. "To poletje je bilo glede temperatur in ekstremne vročine, kot tudi vsako poletje v zadnjih letih, izredno," je ocenil Bob Ward z britanskega raziskovalnega inštituta Grantham.

Požar v Črni gori FOTO: Profimedia icon-expand

Vse pogostejši vročinski valovi

V Italiji in Španiji temperature sicer niso podrle rekorde. "Glavna značilnost vročinskih valov sta njihova dolžina in obseg, ne pa intenzivnost," je pojasnil klimatolog in tiskovni predstavnik španske meteorološke agencije Aemet José Camacho. Epidemiolog na londonski šoli za tropsko medicino Antonio Gasparrini je ob vse pogostejših vročinskih valovih kot ključne izpostavil učinkovite in raznolike javnozdravstvene ukrepe. "Tudi v tokratnem vročinskem valu lahko znova pričakujemo znatno število smrtnih žrtev, pri smrtnosti pa lahko znova pričakujemo tudi velike geografske razlike," je dodal.