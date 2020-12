Na Hrvaškem slovesen začetek gradnje druge cevi predora Učka

Projekt izgradnje druge cevi predora, ki bo dolga 5630 metrov, obsega še približno tri kilometre dostopnih cest. Na kvarnerski strani predora bodo zgradili tudi novo počivališče. Drugo cev predora so začeli graditi z obeh strani Učke, in sicer skoraj 40 let po odprtju prve cevi leta 1981. Rok izgradnje je 42 mesecev. Na Hrvaškem ocenjujejo, da bo izgradnja nove cevi predora prispevala 0,5 odstotka hrvaškega bruto domačega proizvoda letno.

Druga cev predora Učka je del projekta izgradnje nove avtoceste, ki bo nadomestila obstoječo hitro cesto med Pazinom in Matuljem pri Opatiji. Prejšnji mesec so odprli prvih 12 kilometrov avtoceste pri Pazinu na odcepu Rogovići–Cerovlje. Preostalih 16 kilometrov avtoceste med Cerovljami in predorom Učka bodo odprli sredi prihodnjega leta, je na današnji slovesnosti potrdil hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković. Sledila bo tudi izgradnja avtoceste od predora do Matuljev pri Opatiji.