Na Hrvaškem sneg in močna burja povzročata težave v prometu

Kot poroča Net.hr, so cestišča mokra in spolzka po skoraj celotni državi, na večini cest v Liki in Gorskem kotarju, vključno z državnima cestama, ki povezujeta Karlovac in Knin ter Zdihovo in Kikovico, pa so zavladale zimske razmere. Sneg se ponekod oprijema cestišča, čistijo in posipavajo ceste, na nekaterih delih pa je promet upočasnjen zaradi zimskih služb, ki vozijo počasneje. Vožnjo otežuje tudi poledica, zlasti na mostovih, nadvozih in viaduktih. Državni hidrometeorološki zavod je za območje Gospića zaradi poledice in snega izdal rumeno opozorilo.