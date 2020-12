Na Hrvaškem sneg ohromil cestni promet, splitske ceste poplavljene

Hrvaški hidrometeorološki zavod je danes zaradi novozapadlega snega in ledenega dežja objavil rdeči alarm za območje Gorskega kotarja in Like. Ob tem so pozvali voznike, naj se izogibajo vsem nenujnim potovanjem.

Zimske vozne razmere so po navedbah hrvaškega avtokluba (HAK) na večini cest med karlovško in šibeniško-kninsko županijo. Avtoceste med Zagrebom in Reko ter Zagrebom in Splitom so zaprte za tovornjake in priklopnike med odcepoma Bosiljevo II- Kikovica oziroma Bosiljevo II-Maslenica. Za težka tovorna vozila so zaradi snega zaprte tudi vse ostale ceste v Gorskem kotarju in Liki.

Sneženje je v sredo zajelo večji del notranjosti Hrvaške, največ snega pa je zapadlo v Gorskem kotarju. V nacionalnem parku Risnjak so danes izmerili 39 centimetrov snega, v Delnicah pa 36 centimetrov. V Ogulinu imajo 26 centimetrov snega, v Gospiću pa 17. Do dva centimetra snega je tudi v Zagrebu, Sisku, Koprivnici in Križevcih.