Na Hrvaškem so se razmnožili mungi: namesto kač plenijo perjad in divjad

Majhne zveri, velike težave. Kmet Rozarijo ima z indijskimi mungi že veliko izkušenj, saj neumorno plenijo po njegovem kokošnjaku. "Ujame jo za vrat s kremplji, ji izsesa kri in jo pusti. To je to. Potem prideš, gledaš kokoš, ki je poginila, a nikjer ni ne krvi ne ničesar," opiše Rozarijo Pavičin.

Spretnim živalim je zdaj nastavil pasti. "Gotovo so pospravili več kot 50 kokoši," pravi.

Na otok Čiovo so munge naselili pred več kot 50 leti, na Brač, Hvar in Korčulo še prej, in sicer z namenom, da zajezijo ogromno populacijo kač. Brez naravnega sovražnika pa so se tudi mungi zelo namnožili. "To je nekakšna loterija v življenju. Če ni mungov, so kače, če pride mungo, ni kač," pravi lokalni kmet Ivan Pavičin.