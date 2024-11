Na Hrvaškem stavka več tisoč zdravstvenih delavcev

Po besedah predsednika Sindikata Zajedno (Skupaj) Krunoslava Kušca stavka okoli 4000 zdravstvenih delavcev oziroma skoraj vsi člani sindikata, kar je označil za odličen odziv. Med njimi so laboranti, radiološki in farmacevtski tehniki, medicinske sestre in zaposleni v sanitetnem prevozu, na katere uredba o koeficientih najbolj vpliva.

"Zaposlene, ki stavkajo, premeščajo na druga delovna mesta, nekatere na izredna izobraževanja. Delajo vse, da bi se stavka upočasnila oz. zadušila, a ne bo jim uspelo," je dejal Kušec in poudaril, da so se stavkajoči pripravljeni boriti svoje pravice.

Po njegovih besedah so sicer še vedno pripravljeni na pogovore, od ministrstva za zdravje pa je odvisno, kako dolgo bo stavka trajala. Med stavko bodo po lastnih navedbah zagotavljali le najnujnejše storitve oziroma se odzivali le na nujne primere.

Na ministrstvu za zdravje so izrazili pripravljenost na pogovor o vseh odprtih vprašanjih, rekoč da stavka ni primerna rešitev. V Sindikatu Zajedno medtem trdijo, da se ministrstvo že od februarja ni odzvalo na njihove dopise o nelogičnostih uredbe o koeficientih.

V večini bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanovah na Hrvaškem doslej še niso naleteli na večje težave zaradi stavke. Ponekod sicer prihaja do zamud, poroča portal Index.