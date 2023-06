Na Hrvaškem strmoglavil madžarski vojaški helikopter

S hrvaškega ministrstva za obrambo so sporočili, da so se pridružili iskalni akciji. "V sredo sta bila helikopter Mi-171 Sh iz Divulj in letalo pilatus hrvaških zračnih sil vključena v iskanje vojaškega helikopterja, ki je strmoglavil na območju naselja Pakova v Šibensko-kninski županiji. Ne gre za helikopter Oboroženih sil Republike Hrvaške," so zapisali na Twitterju.

Vodja hrvaške gorske reševalne službe Josip Brozičević je za Index.hr povedal, da so bile v helikopterju tri osebe. Dve trupli so že našli, tretjega še iščejo.

Madžarski helikopter je bil na Hrvaškem v okviru usposabljanja, še poroča omenjeni portal. Policija informacij še ni podala.

ŠibenikIN medtem poroča, da je helikopter strmoglavil na območju, ki je del ekološkega omrežja Natura 2000. Gre za območje, ki je pomembno za ohranjanje ogroženih vrst in habitatnih tipov. "Gre za območje, ki ga upravlja naš javni zavod, na teren so poslali tudi naše zaposlene," je za omenjeni portal povedala direktorica Naravnega rezervata Šibensko-kninske županije Anita Babačić Ajdu.