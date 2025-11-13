Na Hrvaškem strmoglavil turški AirTractor, pilot umrl

- FOTO: Bobo Pixsell
Letalo Airtractor AT-802 je z radarja izginilo okoli 17. ure. Prva poročila so nakazovala, da gre za letalo hrvaških zračnih sil, a se je kasneje izkazalo, da gre za turško letalo.
Iz Reke v Zagreb sta na barvanje sicer leteli dve turški letali. Prispeti bi morali že včeraj, a so polet premaknili.
Med današnjo potjo pa sta se letali zaradi megle obrnili. Prvo letalo je uspešno pristalo na Krku, drugo pa je strmoglavilo, poroča Net.hr.
Na kraj so takoj poslali vse razpoložljive ekipe reševalcev in civilne zaščite, ki pa so imele zaradi prometne nesreče na cesti, ki je vodila do kraja strmoglavljenja, najprej otežen dostop.
Po poročanju hrvaških medijev naj bi bilo letalo ob prihodu reševalcev v plamenih. Ko so ogenj pogasili, so našli eno truplo pilota, ki je bil na letalu sam.
