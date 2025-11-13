Na Hrvaškem strmoglavil turški AirTractor, pilot umrl

Letalo Airtractor AT-802 je z radarja izginilo okoli 17. ure. Prva poročila so nakazovala, da gre za letalo hrvaških zračnih sil, a se je kasneje izkazalo, da gre za turško letalo.

Iz Reke v Zagreb sta na barvanje sicer leteli dve turški letali. Prispeti bi morali že včeraj, a so polet premaknili.

Med današnjo potjo pa sta se letali zaradi megle obrnili. Prvo letalo je uspešno pristalo na Krku, drugo pa je strmoglavilo, poroča Net.hr.