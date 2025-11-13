Svetli način
Tujina

Na Hrvaškem strmoglavil turški AirTractor, pilot umrl

13. 11. 2025 20.22

Blizu Senja na Hrvaškem je strmoglavilo turško letalo AirTractor. Na kraju nesreče so našli truplo pilota. Letalo je bilo na poti v Zagreb, kjer bi ga morali prebarvati.

Letalo Airtractor AT-802 je z radarja izginilo okoli 17. ure. Prva poročila so nakazovala, da gre za letalo hrvaških zračnih sil, a se je kasneje izkazalo, da gre za turško letalo. 

Iz Reke v Zagreb sta na barvanje sicer leteli dve turški letali. Prispeti bi morali že včeraj, a so polet premaknili.

Med današnjo potjo pa sta se letali zaradi megle obrnili. Prvo letalo je uspešno pristalo na Krku, drugo pa je strmoglavilo, poroča Net.hr

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na kraj so takoj poslali vse razpoložljive ekipe reševalcev in civilne zaščite, ki pa so imele zaradi prometne nesreče na cesti, ki je vodila do kraja strmoglavljenja, najprej otežen dostop. 

Po poročanju hrvaških medijev naj bi bilo letalo ob prihodu reševalcev v plamenih. Ko so ogenj pogasili, so našli eno truplo pilota, ki je bil na letalu sam. 

Hrvaška letalo Airtractor strmoglavljenje Senj
