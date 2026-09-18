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Na Hrvaškem strmoglavilo manjše letalo, pilot naj bi umrl

Vukovar, 18. 09. 2026 11.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Nesreča manjšega letala na Hrvaškem

Pri Vinkovcih na vzhodu Hrvaške je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Po neuradnih informacijah je bil v letalu le pilot, ki nesreče ni preživel, poročajo hrvaški mediji.

Obvestilo o strmoglavljenju letala v kraju Rokovci pri Vinkovcih so nujne službe prejele okoli 10. ure, poroča Net.hr.

Letalo je strmoglavilo v bližini letalskega kluba Vrabac in končalo v koruznem polju ob vzletno-pristajalni stezi.

Na teren so napotili vse reševalne službe in helikopter nujne medicinske pomoči. Po neuradnih informacijah je pilot po oživljanju umrl, poročajo mediji.

Policija je nesrečo potrdila, drugih podrobnosti pa še ni sporočila.

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