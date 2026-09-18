Na Hrvaškem strmoglavilo manjše letalo, pilot naj bi umrl

Obvestilo o strmoglavljenju letala v kraju Rokovci pri Vinkovcih so nujne službe prejele okoli 10. ure, poroča Net.hr.

Letalo je strmoglavilo v bližini letalskega kluba Vrabac in končalo v koruznem polju ob vzletno-pristajalni stezi.

Na teren so napotili vse reševalne službe in helikopter nujne medicinske pomoči. Po neuradnih informacijah je pilot po oživljanju umrl, poročajo mediji.

Policija je nesrečo potrdila, drugih podrobnosti pa še ni sporočila.