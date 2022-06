Na Hrvaškem strupenjača ugriznila 74-letnico

Vse se je zgodilo v nekaj sekundah, 15 metrov od vhoda v družinsko hišo. Kača se je skrila v zavrženi plastični vrečki, nesrečna ženska pa je ni opazila, so poročali hrvaški mediji. "Mama je šla nahraniti kokoši. Ko se je vračala, je želela pobrati plastično vrečo in jo odvreči v smetnjak. Ko je prijela vrečko, jo je modras ugriznil. Najbrž se je skrival pod vrečko," je povedal Duje Dolić, njen sin.

74-letnica je ostala mirna in je telefonirala sinu, ki je bil takrat na njivi. "Prišel sem domov in jo zagledal, ko je ležala na tleh. Kmalu so prišli reševalci," je pojasnil. Zaradi težke klinične slike so njegovo mamo zadržali v splitski bolnišnici, kjer je prejela protistrup za kačje ugrize. Ženska uspešno okreva in bo kmalu doma.

Strupene kače v Sloveniji

Tudi pri nas imamo strupene kače, in sicer so to modras, laški gad in navadni gad. Slovenske strupene kače lahko prepoznamo po cikcakastem vzorcu na hrbtu, kratkem repu in ozki zenici, a se navadno zaplete prav pri vzorcu, saj ga nekateri gadi nimajo ali pa imajo samo prečne proge. Znani so tudi popolnoma črni primerki. Kljub temu, da torej lahko v Sloveniji najdemo tudi strupene kače, velja opozorilo, da so kače zaščitene, njihovo ubijanje pa je krivolov. Kače se namreč nas bolj bojijo kot mi njih, napadejo pa samo, če se počutijo ogrožene ali če jih je strah.