Porast tatvin na Hrvaškem: maske tatovom olajšale delo

Tatovi večinoma prihajajo v skupinah in s seboj odnašajo različno blago. Najpogosteje kradejo alkoholne pijače in kozmetiko, a tudi pršut in podobne delikatese, obleke in vse ostalo, kar je relativno drago in kar lahko hitro prodajo na črnem trgu.

Delo organiziranih tolp?

Katavić je izpostavil, da so zaščitne maske za potrošnike obvezne zaradi epidemije, a obenem pomagajo tatovom pri skrivanju identitete med praznjenjem trgovskih polic. Meni, da ne gre za posamezne tatvine, ki bi bile posledica revščine, temveč za delo organiziranih tolp, ki s tem služijo. Obenem se dobro zavedajo, da policija ne bo ukrepala, če je škoda manjša od tisoč kun.

Napovedal je, da bo HGK storila vse, da bi skupaj s pristojnimi institucijami in strokovnjaki pripravili konkretne predloge za reševanje tega problema. V HGK sicer izpostavljajo, da so tatvine v trgovinah velika težava ne glede na obrazne maske. Izračunali so, da se škoda trgovcev zaradi tatvin giblje med enim in 1,5 odstotka celotnih prihodkov trgovine.

V hrvaškem sindikatu trgovine (STH) se prav tako zavedajo težav, s katerimi se spopadajo njihovi člani. Med drugim so dejali, da so delodajalci v preteklosti od prodajalcev pogosteje zahtevali, da morajo sami nadomestiti izgube zaradi tatvin na podlagi objektivne odgovornosti. Medtem se je stanje spremenilo, saj so sindikati svojim članom pojasnili njihove pravice.