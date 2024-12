Na Hrvaškem težave v prometu zaradi snega in orkanskega vetra

Na delu avtoceste med Reko in Zagrebom je bil davi zaradi vozil brez obvezne zimske opreme, ki so obtičala v snegu, prekinjen promet. Trenutno ni prevozne ceste za tovornjake s priklopniki in vlačilce iz notranjosti proti Istri in Reki ter obratno, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Na izhodu iz tunela Sveti Rok v smeri proti morju se je zgodila huda prometna nesreča. Kot poroča Net.hr, so bila v nesreči udeležena tri vozila. Na terenu so gasilci in policisti.