Na Hrvaškem tokrat bojkot pekarn: inšpekcija zaprla 50 obratov

50 pekarnam oz. prodajalnam so inšpektorji izdali odločbo o 30-dnevnem zaprtju. V 23 primerih so lastniki nepravilnosti že odpravili in plačali kazen, tako da lahko ponovno obratujejo.

Pred petkovim bojkotom so na portalu net.hr. objavili rezultate inšpekcijskih nadzorov, opravljenih med 20. januarjem in 7. februarjem, v pekarnah in prodajalnah s pekovskimi izdelki. Skupno so inšpektorji obiskali 429 obratov, ugotovili pa 238 nepravilnosti.

"Podprimo pobudo srednješolcev! Bojkotirajmo nakupovanje kruha, bureka, peciva, krofov in drugih pekovskih izdelkov v pekarnah in trgovinah. Nehajmo nakupovati za en dan," so predstavniki platforme Halo, inspektore zapisali na družbenem omrežju Facebook. K bojkotu pekarn so jih pozvali mladi.

Hrvaška odvetnica Dijana Kladar je za portal ocenila, da so rezultati nadzora zaskrbljujoči. "Niso nekaj, kar me preseneča, je pa zaskrbljujoče. Že leta se v svoji praksi srečujem s situacijami, ko se ljudje zastrupijo s hrano, na primer z ribami ali jajci. Bili so tudi že smrtni primeri. Imam občutek, da potrošniki ne poznajo svojih pravic, ko gre za hrano. Zelo dobro poznajo svoje pravice, ko govorimo o sedežnih garniturah ali avtomobilih, hrana in javne storitve na Hrvaškem pa so na dokaj nizki ravni," je komentirala.

Kot je dodala, so kazni za kršitelje precej nizke, zdi pa se ji, da so potrošniki pogosto prepuščeni sami sebi in jih inšpekcija premalo ščiti. "Predvsem pri povračilu škode je naš sistem urejen tako, da inšpekcija ne more prisoditi odškodnine in je za takšne situacije treba iti skozi dolgotrajne sodne postopke," je dodala.

Na Hrvaškem so sicer izvedli že tri petkove bojkote, ob tem pa organizirajo tudi tedenske bojkote posameznih trgovskih družb. Od sobote tako poteka bojkot poslovalnic trgovca Konzum. Za to so se na platformi odločili na podlagi ankete, v kateri je po njihovih navedbah sodelovalo 144.732 državljanov.