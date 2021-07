Na Hrvaškem tovornjak s slovensko registracijo prevažal 128 migrantov

Hrvaški policisti so v soboto ustavili tovornjak s polprikolico slovenske registracije, ki ga je vozil 24-letni državljan Bosne in Hercegovine. V tovornem delu vozila so bili številni tuji državljani brez osebnih dokumentov. Po navedbah hrvaške policije je šlo za državljane Bangladeša in Pakistana, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško. V tovornem delu vozila je bilo kar 128 oseb.

Hrvaški kriminalisti so tudi ugotovili, da sta se pred tovornim vozilom v osebnem vozilu registracije BiH vozila 27-letnik in 24-letnica, ki naj bi opozorila voznika tovornjaka, če bi opazila policijo. Vsi trije državljani Bosne in Hercegovine so končali v priporu s kazenskimi ovadbami. Državljane Bangladeša in Pakistana pa so namestili v centre za sprejem tujcev.

Po poročanju Jutarnjega lista so na Hrvaškem po izbruhu migrantske krize na leto povprečno aretirali več kot 500 tihotapcev ljudi.