Na Hrvaškem tretji bojkot trgovin: iz Zagreba do Brežic organizirani prevozi

"Moč je v nas, potrošnikih. Mi spodbujamo spremembe. Če si jih želimo. In lahko," je na družbenem omrežju Facebook danes zapisala skupina Halo, inspektore, ki je začela s pozivi k bojkotu trgovin zaradi visokih cen hrane.

Današnji bojkot je po poročanju medijev malo šibkejši. Objavili so več mnenj potrošnikov, pri čemer se nekateri vztrajno vzdržujejo petkovih nakupov, drugi pa menijo, da se bojkot ne splača, zato so nad tem početjem obupali.

Že drugi petkov bojkot trgovin na Hrvaškem je bil manj uspešen od prvega, čeprav je bila prodaja vseeno precej manjša.

Organiziran prevoz iz Zagreba do Brežic za 15 evrov

Številni Hrvati z obmejnih območij, tudi velikih mest, kot sta Reka in Zagreb, se v času bojkota zaradi visokih cen doma odpravljajo po nakupih v Slovenijo. O navalu hrvaških kupcev po medijskih objavah tako poročajo iz krajev, kot so npr. Ilirska Bistrica, Brežice, Ormož in Lendava. Tisti iz Istre in tudi Kvarnerja se medtem še pogosteje kot sicer zapeljejo na Tržaško v Italijo. Na družbenih omrežjih so se že pojavili tudi ponudniki organiziranega prevoza, ki Hrvate za 15 evrov odpeljejo iz Zagreba do Brežic po nakupih.

Potrošnike so sicer opozorili, da tokrat za vikend ne bodo svojih nakupov mogli opraviti v Sloveniji, saj bodo zaradi državnega praznika v soboto trgovine zaprte.