Na Hrvaškem trgovine spet prazne, bojkot tudi v Črni gori in BiH

"Enodnevni bojkot. Vsega. Danes ne kupujemo ničesar. Ne fizično ne preko spleta. Plačali ne bomo ničesar," so po poročanju hrvaških medijev zapisali na platformi.

Hrvaški mediji so objavili fotografije in posnetke iz trgovin po celotni Hrvaški, ki prikazujejo bolj ali manj prazne trgovine in parkirišča. Manj so obiskani tudi lokali.

Josip Kelemen s platforme Halo, inspektore je v oddaji U mreže Prvog na hrvaški radioteleviziji dejal, da državljani z novim bojkotom odločajo, kakšen signal bodo poslali vsem, ki si niso prizadevali za zajezitev višanja cen in naraščajoče inflacije. "Danes bomo pokazali, da lahko brez nakupov in storitev zdržimo cel dan, s čimer bomo poslali močan signal in sporočilo vsem, ki do sedaj niso ukrepali," je dejal po poročanju spletnega portala Večernji list.

Kelemenu se zdi najbolj žalostno to, da je glede na zapis enega občana trgovska veriga Spar danes podražila 100 novih artiklov. "Očitno je, da z zajezitvijo podražitev ne mislijo resno," je dejal.