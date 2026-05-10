Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Hrvaškem ubit policist, priča: 'Brez besed je nameril pištolo in streljal'

Krapina, 10. 05. 2026 10.21 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Ne.M. STA
Hrvaška policija

V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s Policijske uprave Krapina-Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico.

"Kmalu po osmi uri je bil v gostinskem lokalu v Krapini ubit policist, ki ni bil na dolžnosti. Storilec je bil ranjen z istim strelnim orožjem in je bil nato s helikopterjem prepeljan v bolnišnico Dubrava. Policisti so na kraju dogodka in ugotavljajo vse okoliščine," je povedal predstavnik policije.

Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije Policijske uprave Krapina-Zagorje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Ubil ga je pred mojimi očmi'

Po poročanju Net.hr je bilo v času streljanja v lokalu okoli 15 ljudi, ki so se v trenutku razbežali. "Moški je prišel s pištolo, se obrnil proti njemu in ga trikrat ustrelil, nato pa je šel ven in ustrelil še sebe. Ni bilo prepira, prav nič ... Preprosto prišel je v kavarno in ustrelil," je dogodek opisal natakar lokala Dorijan Švaljek, ki se je takrat hitro skril v skladišče, poroča Zagorje International. "Bilo je strašljivo. V skladišču sem se skrival približno 10 minut, dokler ni prišla policija," je dodal pretreseni natakar.

Njegova sodelavka Viktorija Žižak je ravno v tistem trenutku jemala naročilo od umorjenega. V šoku je skozi solze opisala: "Ubil ga je pred mojimi očmi. Trikrat je ustrelil vanj brez ene same besede. Samo nameril je pištolo in streljal."

"Potem je pogled usmeril proti meni, jaz pa sem zbežala v skladišče," je dodala priča. Povedala je, da se je morilec že zgodaj zjutraj, okoli pol osmih, vozil mimo lokala in gledal v njegovo notranjost.

streljanje policist hrvaška

Milo mijavkanje v ruševinah tornada dalo glas preživetju

Začela se je evakuacija s križarke, prvi na kopno gredo Španci

24ur.com Streljanje v Zagrebu: 'Pritekel je iz BMW-ja, ga ustrelil v glavo in pobegnil'
24ur.com Streljanje v središču Šibenika: ena oseba ranjena, osumljenca pridržali
24ur.com Aretirali moškega, ki je z orožjem vkorakal v zagrebški klinični center
24ur.com Nove podrobnosti: storilec, ki je v smrtni nevarnosti, ni bil znanec policije
24ur.com V Ozeljanu 61-letni domačin grozil, da se bo ustrelil
24ur.com Moški 'napihal', odšel domov po puško, nato pa streljal na policista
24ur.com V streljanju pri Karlovcu umrla oseba
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699