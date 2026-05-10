Na Hrvaškem ubit policist, priča: 'Brez besed je nameril pištolo in streljal'

"Kmalu po osmi uri je bil v gostinskem lokalu v Krapini ubit policist, ki ni bil na dolžnosti. Storilec je bil ranjen z istim strelnim orožjem in je bil nato s helikopterjem prepeljan v bolnišnico Dubrava. Policisti so na kraju dogodka in ugotavljajo vse okoliščine," je povedal predstavnik policije.

Po poročanju Net.hr je bilo v času streljanja v lokalu okoli 15 ljudi, ki so se v trenutku razbežali. "Moški je prišel s pištolo, se obrnil proti njemu in ga trikrat ustrelil, nato pa je šel ven in ustrelil še sebe. Ni bilo prepira, prav nič ... Preprosto prišel je v kavarno in ustrelil," je dogodek opisal natakar lokala Dorijan Švaljek, ki se je takrat hitro skril v skladišče, poroča Zagorje International. "Bilo je strašljivo. V skladišču sem se skrival približno 10 minut, dokler ni prišla policija," je dodal pretreseni natakar.

Njegova sodelavka Viktorija Žižak je ravno v tistem trenutku jemala naročilo od umorjenega. V šoku je skozi solze opisala: "Ubil ga je pred mojimi očmi. Trikrat je ustrelil vanj brez ene same besede. Samo nameril je pištolo in streljal."

"Potem je pogled usmeril proti meni, jaz pa sem zbežala v skladišče," je dodala priča. Povedala je, da se je morilec že zgodaj zjutraj, okoli pol osmih, vozil mimo lokala in gledal v njegovo notranjost.