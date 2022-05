Na Hrvaškem ugibajo o končnem cilju tankerja z nafto

Tanker ARC 1, ki pluje pod panamsko zastavo, je postal politično in gospodarsko nezaželen, ko so odkrili, da najverjetneje prevaža iransko nafto. Čeprav EU ni uvedla embarga na iransko nafto, ta ni zaželena zaradi ameriških sankcij, vsi, ki bi želeli trgovati z njo, tudi banke, prek katerih se vršijo plačila, pa tvegajo kazni na ameriškem trgu.

Tanker je bil v sredo zasidran med Omišljem in Reko, njegova usoda pa je nejasna, piše Večernji list.

Iz družbe Janaf so v ponedeljek sporočili, da "Janafu prihod ladje ARC1 ni bil najavljen", iz Luke Reka pa na poizvedbe časnika o usodi ladje, ki je v njihovem pristanišču, niso hoteli odgovoriti.

Prav tako nobenih odgovorov ni dala slovenska agencija Capris oziroma njena reška podružnica, ki vodi papirologijo ladje. Capris ni hotel imenovati ne kupca nafte ne končnega cilja, ki bi bil lahko Madžarska ali Srbija, piše omenjeni časnik.

Organizacija UANI (Združeni proti jedrskemu Iranu) je spremljala potovanje ladje vse od singapurskih vod do Omišlja ter nanjo opozorila luko, agencijo in družbo Janaf. Ladja se je nato vrnila do Jonskega morja, tam ostala dan in pol ter se nato spet vrnila v Jadransko morje, do Reke, kjer je zdaj zasidrana.