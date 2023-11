Na Hrvaškem ukradeno jadrnico odkrili v Braziliji: sledi vodijo v Rusijo

A štiri mesece po izginotju je jadrnico v Braziliji prepoznal moški iz Južne Afrike in o tem obvestil lastnika. "Ne vem, kako se je znašla tam, vem pa, kako smo prišli do nje. Po čistem naključju," pravi lastnik jadrnice Silvio Šupić . Povedal je, da ga je nedavno poklical moški, ki je prepoznal jadrnico, ter mu poslal fotografije plovila v Braziliji.

Poleti so štirje člani posadke s portugalskim in latvijskim državljanstvom v marini Kaštela najeli jadrnico Hanse 588 Mischief. 8. julija so z njo izpluli pod hrvaško zastavo, šest dni kasneje pa se je za njimi izgubila vsakršna sled, poroča Dnevnik.hr. Vse do pred tremi tedni ni bilo znano, kam je plovilo izginilo.

Ko je tudi lastnik na fotografijah prepoznal ukradeno jadrnico, so o najdbi Mischifa obvestili policijo. Plovilo je zdaj del mednarodne preiskave, v katero naj bi bila vpletena tudi Interpol in Europol.

Šupić še ne ve, kdaj bodo oblasti vrnile jadrnico. Za sodelovanje z brazilskimi oblastmi pa so najeli lokalnega odvetnika. "Zaenkrat niso aretirali še nikogar, so pa pridržali osebe, ki so jih našli na jadrnici. Vendar pa ne gre za osebe, ki so ukradle jadrnico. Na Hrvaškem je bila na jadrnici popolnoma druga ekipa," je pojasnil.

Sledi vodijo v Rusijo

Brazilski mediji medtem pišejo, da je zvezna policija ob podpori brazilske mornarice 11. novembra zjutraj sprožila operacijo, s katero želi zaseči ukradeno jadrnico, zasidrano v jahtnem klubu Natal. Plovilo naj bi bilo registrirano na Hrvaškem, a so ga dali v najem domnevnim ruskim turistom, ki so ga odpeljali neznano kam. Jadrnico so preimenovali in v ta namen v Rusiji ustvarili lažne lastniške in registracijske dokumente.

Jadrnica je v Brazilijo priplula iz Maroka, 20. septembra se je zasidrala v Porto Alegreju, na njej pa sta bila takrat dva člana posadke, ruski kapitan in litovski mornar. Oba člana posadke sta vnaprej plačala 60-dnevno bivanje na jadrnici. Približno teden dni kasneje so potniki Brazilijo zapustili z letalom.

Aretirani bodo za kazniva dejanja uporabe lažnih dokumentov, članstva v hudodelski združbi in pranja denarja odgovarjali v Braziliji.