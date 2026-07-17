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Na Hrvaškem ukradla senčnik in ležalnike, zdaj leto dni ne sme v EU

Zadar, 17. 07. 2026 11.30 pred 58 minutami 1 min branja 20

Avtor:
A.K.
plaža

Hrvaška policija je 38-letni državljanki Srbije po tatvini senčnika in ležalnikov na območju Zadra izdala odločbo o izgonu. Zaradi kaznivega dejanja ji je prepovedano vstopati na ozemlje Evropske unije za obdobje enega leta.

Hrvaški policisti so izvedli kriminalistično preiskavo zoper 38-letno državljanko Srbije zaradi suma kaznivega dejanja tatvine. Žensko sumijo, da je v nedeljo, 12. julija, okoli 14. ure v kraju Sveti Petar vstopila na dvorišče hiše v lasti 59-letnega moškega, od koder je ukradla en senčnik in tri ležalnike, so zapisali na spletni strani PU Zadarska. 

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Policisti so 38-letnico v sredo, 15. julija, prijeli na območju Sukošana. Med kriminalistično preiskavo so pri njej našli ukradene predmete, jih zasegli in jih bodo vrnili lastniku. 

Zaradi kaznivega dejanja tatvine bo zoper 38-letnico pristojnemu državnemu tožilstvu v Zadru podana kazenska ovadba. V skladu z določbami Zakona o tujcih so pristojni organi zoper 38-letno tujo državljanko izdali tudi odločbo o izgonu z območja EU. Z odločbo ji je bila izrečena enoletna prepoved vstopa in bivanja na območju. Poleg tega je bila prekrškovno kaznovana tudi zaradi nespoštovanja roka za prijavo nastanitve med kratkotrajnim bivanjem v Republiki Hrvaški, so še dodali. 

Hrvaška tatvina izgon EU Srbija

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KOMENTARJI20

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JazAliTi
17. 07. 2026 12.31
Pravilno. Se vidi kdo ima USKOK in kdo ne.
Odgovori
0 0
klop12
17. 07. 2026 12.30
pri nas bi dobila odškodnino in en let bivanja na račun države v enem od stanovanj v Schellenburgu
Odgovori
0 0
Artechh
17. 07. 2026 12.28
Kolk takih prepovedi izda slovenija? Verjetno nobeno…
Odgovori
0 0
Pir
17. 07. 2026 12.27
Plačala je najem ležalnikov ampak je bila taka cena da je mislila da jih je kupila.Logično da jih je odnesla.
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+0
1 1
Kruti_realizem
17. 07. 2026 12.26
Kaj, en sencnik in 3 lezalnike, pa izgon??? Usrasi so jo pa ze verjetno prej izgnali med Olujo/etnicnem ciscenju in pibrali premozenje...ce ne njej, pa mnogo drugim. Upam da se bomo Srbi koncno naucili da ne letujemo in puscamo tam denarja kjer smo nezazeleni in koncno nehamo financno podpirati to usrasijo od drzave.
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-1
1 2
koral45
17. 07. 2026 12.30
Misliš, da kamor stopiš, da je tvoje?
Odgovori
0 0
Še89sekund
17. 07. 2026 12.23
Samo eno 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
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+0
1 1
Pika Nogavička
17. 07. 2026 12.05
Uh kaj hrvati komplicirajo, pri nas je to vstopnica za sedež v parlamentu.
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+10
12 2
a res1
17. 07. 2026 12.02
Kaj ko bi pri nas tistim, povratnikom tudi kakšno takšno prisodili. Izgon tam kot izvirajo. Ampak, to niti sanjat ne moreš.
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+13
13 0
Medo888
17. 07. 2026 11.59
Komu pa odpišejo par milijonov pa tudi gre skozi
Odgovori
+12
13 1
Heprk
17. 07. 2026 11.58
Sodstvo za zgled.
Odgovori
+8
11 3
pravica1
17. 07. 2026 12.16
Samo za izbrane, nič se ti ne boj.
Odgovori
+4
5 1
Normalka
17. 07. 2026 11.51
Pri nas pa Mijići in Stevanovići lahko delajo, kar hočejo.
Odgovori
+13
17 4
Teleport
17. 07. 2026 11.54
Da o gazdi od globa ne govorim
Odgovori
+7
11 4
Antena
17. 07. 2026 11.50
V Sloveniji je to misija NEMOGOČE. Zaprimo sodisca bo ceneje
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+18
19 1
proofreader
17. 07. 2026 11.48
Njihovi sodniki očitno znajo to izpeljati, pri nas ni šlo.
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+20
21 1
Andrej07
17. 07. 2026 11.47
Pravilno
Odgovori
+16
18 2
?rnogled
17. 07. 2026 11.46
Hrvatom je treba čestitati, pri nas ilegalci posiljujejo dekleta, pa jim še bivanje plačujemo.
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+21
24 3
Big M
17. 07. 2026 11.51
Baje so levi "na pravi strani zgodovine"
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+0
6 6
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