Na Hrvaškem ukradla senčnik in ležalnike, zdaj leto dni ne sme v EU

Hrvaški policisti so izvedli kriminalistično preiskavo zoper 38-letno državljanko Srbije zaradi suma kaznivega dejanja tatvine. Žensko sumijo, da je v nedeljo, 12. julija, okoli 14. ure v kraju Sveti Petar vstopila na dvorišče hiše v lasti 59-letnega moškega, od koder je ukradla en senčnik in tri ležalnike, so zapisali na spletni strani PU Zadarska.

Policisti so 38-letnico v sredo, 15. julija, prijeli na območju Sukošana. Med kriminalistično preiskavo so pri njej našli ukradene predmete, jih zasegli in jih bodo vrnili lastniku.

Zaradi kaznivega dejanja tatvine bo zoper 38-letnico pristojnemu državnemu tožilstvu v Zadru podana kazenska ovadba. V skladu z določbami Zakona o tujcih so pristojni organi zoper 38-letno tujo državljanko izdali tudi odločbo o izgonu z območja EU. Z odločbo ji je bila izrečena enoletna prepoved vstopa in bivanja na območju. Poleg tega je bila prekrškovno kaznovana tudi zaradi nespoštovanja roka za prijavo nastanitve med kratkotrajnim bivanjem v Republiki Hrvaški, so še dodali.