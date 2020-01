Na Hrvaškem ukradli slovenskega porscheja in ga že delno razstavili

Zagrebški policisti so v delavnici na območju Dubrave na Hrvaškem našli porscheja, ki sta ga domnevno ukradla 34-letnika. Osumljenca sta avtomobil delno razstavila, policisti pa so v garaži našli še druge ukradene avtomobilske dele in ilegalno pištolo. Policisti so zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na zagrebško državno tožilstvo.

Ukradeni slovenski porsche. FOTO: PU Zagreb

Policisti zagrebške policijske uprave so opravili kriminalistično preiskavo zoper dva moška, saj so sumili, da sta 4. januarja 2020 popoldne vlomila v stanovanje na Srebrnjaku, iz katerega sta najprej ukradla ključe avtomobila nato pa še slovenski osebni avtomobil porsche macan v lasti komercialnega ljubljanskega podjetja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Zagreb.

Osumljena sta vozilo že delno razstavila. FOTO: PU Zagreb

Na podlagi informacij, ki so jih zbrali policisti, in sodelovanja z oškodovancem, so policisti avtomobil kmalu našli v delavnici na območju Dubrave. Ob tem so na istem območju poleg vozila prijeli še dva osumljenca.

Policisti so našli razstavljene dele v prtljažniku. FOTO: PU Zagreb

Policisti so ukradeni avtomobil našli, ko sta ga osumljenca že delno razstavila. Odstranila sta armaturno ploščo in druge plastične dele. Policisti so odstranjene dele našli v prtljažniku vozila. Poleg delov, ki so pripadali porscheju, so odkrili tudi dele drugih avtomobilov: zračne blazine, različno elektroniko, elektronske naprave s priključki, ki se uporabljajo za diagnostiko vozil in podobno. Med preiskavo so našli tudi nelegalno pištolo z nabojnikom, poročajo s PU Zagreb.

Ukradeni slovenski porsche. FOTO: PU Zagreb