Na Hrvaškem uničeni vinogradi, vozila zaradi toče obtičala na cesti

Zaradi ogromne količine toče na cestah je bil ponekod promet povsem ustavljen. Župan Kumrovca Robert Šplajt česa takega ne pomni. "Katastrofa, katastrofa! Avtomobili so obtičali na cestah. Šel bi preverit stanje na teren, a ne morem nikamor z avtom," je dejal včeraj za portal Zagorje international. Na določenih območjih je naneslo tudi do 70 centimetrov toče, ki je povsem pobelila kraj.

Po pričevanju domačinov je bilo neurje na območju vasi Kumrovec, Zagorska Sela in Klanjec tako silovito, da je toča v le nekaj minutah popolnoma prekrila dvorišča hiš, ulice in travnike. Izgledalo je, kot da sneži, dodajajo.

Hudo je bilo tudi v Zagorskih Selih. Tamkajšnja županja Ksenija Krivec Jurak je ocenila, da so razmere v občini slabe, nastala škoda pa je velika. "Koruzna polja so popolnoma uničena, vse je bilo belo, kot da bi snežilo. Padala je toča v velikosti oreha."

Župan Klanjca Zlatko Brlek prav tako pričakuje veliko škodo. "Zelo hudo je, neurje je prišlo iz Slovenije, trajalo je pet minut," je dejal Brlek in pojasnil, da je sprva padala toča v velikosti lešnika, nato pa v velikosti oreha. "Škoda na pridelkih in vinogradih je zagotovo 100-odstotna in preprosto nimam besed, s katerimi bi to opisal," je dodal Brlek za hrvaško tiskovno agencijo Hina.