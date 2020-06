Na Hrvaškem ustavili cisterno z migranti, namenjenimi v Slovenijo

"Med kotrolo na Mednarodnem cestnem mejnem prehodu Bajakovo so uslužbenci mejne policije v sredo, okoli 10.40, ustavili vozilo," pojasnjujejo na Policijski upravi vukovarsko-srijemske. V notranjosti cisterne tovornjaka pa devet moških, ki so na tak način skušali ilegalno prečkati mejo.

Voznik tovornega vozila je bil 41-letni državljan Srbije, ki je prijavil tranzit krme skozi Hrvaško proti Sloveniji. V notranjosti cisterne pa so v sredo našli devet moških iz Afganistana, starih med 19 in 23 let. Moški niso kazali zdravstvenih težav, so zapisali na spletni strani policijske uprave s sedežem v Vukovarju.

Objavili so tudi fotografije notranjosti tovornega prostora cisterne. Videti je do polovice zapolnjen tovorni prostor s krmo, na njej pa sedijo migranti. Kot so poudarili, bodo med kriminalistično preiskavo ugotovili vse okoliščine poskusa izogibanja mejni kontroli.