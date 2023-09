Na Hrvaškem ustavili voznika s 5,24 promila alkohola v krvi

Policisti so v nedeljo pri Čakovcu ustavili 42-letnega voznika, ki so mu med preizkusom alkoholiziranosti v krvi namerili 5,24 promila alkohola. Gre za smrtno nevarno količino alkohola v krvi in eno od najvišjih vrednosti, ki so jih izmerili na Hrvaškem.

Medžimurska policija je 42-letnega voznika ustavila med rutinsko kontrolo v nedeljo okoli 9. ure. Ker je moški kazal znake vinjenosti, so opravili test alkoholiziranosti. Ta je pokazal 5,24 promila, zato so, da bi potrdili rezultat, postopek ponovili. Ko je enak rezultat pokazal tudi drugi test, so moškega pridržali in ga obtožili kršenja zakona o varnosti v cestnem prometu. Kot so v ponedeljek na policijski postaji v Čakovcu pojasnili za hrvaško nacionalno televizijo HTV, takšnega primera v Medžimurju v zadnjih letih ni bilo. Hrvaška policija je sicer že zabeležila še večje količine alkohola v krvi, med drugim pri prebivalcu Križevcev, ki je imel v krvi 6,68 promila alkohola. icon-expand Pijani voznik (slika je simbolična) FOTO: Dreamstime Na Hrvaškem je dovoljena količina alkohola v krvi za voznike 0,5 promila. Raziskave so pokazale, da se verjetnost povzročitve prometne nesreče že pri koncentraciji 0,5 promila podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom. 3,5 promila naj bi bilo sicer dovolj, da človek izgubi zavest, štirje promili pa so že smrtno nevarni.