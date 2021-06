Na Hrvaškem ustrelili medveda zaradi napadov na avtomobile

"Z medvedom sva bila na razdalji desetih metrov. Ko sem videla, da je stekel proti meni, sem samo pritisnila na plin. Če bi se ustavila, ne vem, kaj bi se zgodilo," je povedala napadena voznica.

Po napadih na pet avtomobilov na istem delu ceste so šli lokalni lovci v akcijo. Po tem, ko so dobili dovoljenje ministrstva za kmetijstvo, so medveda ustrelili. Pričakujejo, da bodo po obdukciji njegova trupla morda ugotovili, zakaj se je obnašal tako nenavadno.

Na zagrebški veterinarski fakulteti so povedali, da doslej še niso zabeležili, da bi medved na cesti namenoma tekel za avtomobili. Poudarili so, da gre za zelo nevarno situacijo, je še poročala Nova TV. V tem delu Hrvaške naj bi živelo približno tisoč rjavih medvedov. To je na Hrvaškem zaščitena žival, so še povedali lovci, ki so morali ustreliti napadalnega kosmatinca.