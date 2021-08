Na Hrvaškem uveljavili elektronske osebne izkaznice, pri nas še teče javno naročilo

Nove hrvaške osebne izkaznice vsebujejo brezstični čip z biometričnimi identifikatorji imetnika osebne izkaznice, kot so fotografija obraza in odtisa dveh prstov v digitalni obliki, kar je podobno biometričnim potnim listom in bo državljanom olajšalo prehod čez mejo, je pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović . Poudaril je, da so danes prejeli že več kot 2500 zahtevkov za novo osebno izkaznico.

Veljavnost nove biometrične osebne izkaznice je pet let. Za državljane nad 70 let bo izkaznica veljala 40 let, je še povedal Božinović. Cena nove osebne izkaznice je 100 kun (13,35 evra).

Hrvaški državljani bodo prav tako lahko uporabljali nove osebne izkaznice pri obisku zdravnika, ker čip vsebuje matično številko zdravstvenega zavarovanja in bo tako nov dokument lahko nadomestil zdravstveno izkaznico.

Nov biometrični dokument bo državljanom olajšal tudi pristop k digitalnim storitvam s pomočjo aplikacij za mobilne telefone, tablice in prenosnike. S prevzemom potrdila o elektronskem podpisu, ki ima pravno veljavnost kot lastnoročni podpis, bo s pomočjo mobilnih naprav možno elektronsko podpisati digitalne dokumente. Hrvaška potrdila o elektronskem podpisu bodo ob nadomestilu lahko dobili tudi ostali državljani EU.

Ocenil je, da bo zaradi številnih zaščitnih elementov novo osebno izkaznico veliko težje ponarediti, kot je to na primer pri dosedanjih biometričnih osebnih dokumentih prve generacije. "Nova osebna izkaznica je prispevek h krepitvi notranje hrvaške varnosti, kot tudi varnosti EU in schengenskega območja," je dejal.

Biometrične osebne izkaznice naj bi kmalu dobili tudi v Sloveniji

Tudi pri nas naj bi še letos začeli izdajati biometrične osebne izkaznice. Sredi julija je vlada sicer objavila javno naročilo za izdelavo elektronskih osebnih izkaznic z biometričnimi podatki v obdobju desetih let. Ocenjena skupna vrednost naročila je 48,89 milijona evrov brez DDV. Rok za oddajo ponudb se izteče 17. avgusta ob 10. uri.

Tudi naša nova osebna izkaznica bo vsebovala elektronsko identifikacijo, z njo pa bomo lahko opravljali zdravstvene storitve. Slovenska osebna izkaznica bo vsebovala čip, na katerem bosta zapisana biometrična podatka podobe obraza in dveh prstnih odtisov. Biometrični podatki bodo shranjeni samo na čipu individualne osebne izkaznice in se bodo lahko uporabljali samo za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri prehodu meje.

Osebna izkaznica bo tudi nosilka sredstva elektronske identifikacije, saj bo vsebovala dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti) in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Uporaba te funkcije bo sicer določena z Zakonom o elektronski identifikaciji in elektronskem podpisu. Osebna izkaznica bo zato lahko priglašena kot nacionalni dokument za čezmejno elektronsko poslovanje.

Z osebno izkaznico bomo lahko opravljali tudi storitve na področju zdravstva. Te bodo prilagojene poslovanju prek elektronske identifikacije. Na obrazcu bo dodan zapis pošte in poštne številke ter države in kraja rojstva. S tem se bo povečala uporabnost osebne izkaznice v pravnem prometu. Povečuje se tudi njena varnost v pravnem prometu, saj bo prek portala e-Uprava na podlagi serijske številke mogoče preveriti, ali je dokument veljaven ali neveljaven.