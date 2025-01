Na Hrvaškem v dveh letih 220 milijonov za čistejši zrak

Hrvaško ministrstvo za varovanje okolja in zeleni prehod bo s skladom za varovanje okolja in energetsko učinkovitost (FZOEU) ter državnim hidrometeorološkim zavodom letos posodobilo zakonodajni, strateški in načrtovalni okvir na področju zaščite zraka in zmanjševanja emisij.

Za vozila z ničelnimi emisijami za uporabnike z veliko prevoženimi kilometri, kot so taksi službe ali dostavna vozila, bo država namenila 90 milijonov evrov, od česar bo 45 milijonov nepovratnih sredstev, preostali del pa ugodna posojila.

Podpora za nakup vozil na alternativna goriva in namestitev električnih polnilnic bo znašala 53 milijonov evrov, za energetsko obnovo družinskih hiš za gospodinjstva, ki so v tveganju pred energetsko revščino, 25 milijonov evrov, za sofinanciranje namestitve sončnih elektrarn za gospodinjstva pa 10 milijonov evrov.

Za zamenjavo hladilnih naprav in nakup nove opreme, ki ne škoduje ozonskemu sloju, v distribucijskih centrih in pri prevoznikih zamrznjenega blaga bo država namenila 35 milijonov evrov. Zamenjavo zastarelih kurilnih naprav v mestih s presežki emisij bo sofinancirala z 10 milijoni evrov.

Čeprav se je kakovost zraka na Hrvaškem v zadnjih 10 letih izboljšala, so koncentracije škodljivih delcev v zraku v zadnjih tednih v nekaterih hrvaških mestih presegle dovoljene vrednosti, so pojasnili z ministrstva. Dodali so, da so glavni vzroki onesnaženja zraka emisije iz gospodinjstev, ki se ogrevajo s trdimi gorivi, kot so drva, ter emisije iz prometa.