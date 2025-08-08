Na Hrvaškem v juliju manj turistov kot lani

Turisti so na Hrvaškem v juliju ustvarili 29,2 milijona nočitev, kar je za odstotek manj kot julija lani. V prvih sedmih mesecih so ustvarili 58,7 milijona nočitev.

Večina turističnih prihodov se nanaša tujce, ki jih je bilo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta 10,3 milijona oziroma za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so tudi za odstotek več ali 51,4 milijona nočitev.

Domačih turistov je bilo prek 1,8 milijona, kar je za osem odstotkov več kot v prvih sedmih mesecih lani, ustvarili pa so za šest odstotkov več nočitev ali skoraj 7,3 milijona.