Tujina

Na Hrvaškem v juliju manj turistov kot lani

Zagreb, 08. 08. 2025 15.35 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Avtor
STA , Ti.Š.
Na Hrvaškem je bilo v juliju 4,6 milijona turistov, kar je za dva odstotka manj kot julija lani. Kljub temu so v prvih sedmih mesecih zabeležili dvoodstotno rast števila gostov in nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Bilo jih je 12,2 milijona. Trenutno je na Hrvaškem več kot milijon turistov, je sporočila Hrvaška turistična skupnost.

Turisti so na Hrvaškem v juliju ustvarili 29,2 milijona nočitev, kar je za odstotek manj kot julija lani. V prvih sedmih mesecih so ustvarili 58,7 milijona nočitev.

Večina turističnih prihodov se nanaša tujce, ki jih je bilo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta 10,3 milijona oziroma za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so tudi za odstotek več ali 51,4 milijona nočitev.

Domačih turistov je bilo prek 1,8 milijona, kar je za osem odstotkov več kot v prvih sedmih mesecih lani, ustvarili pa so za šest odstotkov več nočitev ali skoraj 7,3 milijona.

Med najbolj obiskanimi je tudi Kvarner (na fotografiji Opatija).
Med najbolj obiskanimi je tudi Kvarner (na fotografiji Opatija). FOTO: Shutterstock

Med 4,6 milijona gosti, ki so se na Hrvaškem mudili v juliju, je bilo 4,2 milijona tujih državljanov, kar je za dva odstotka manj kot v istem lanskem mesecu. Največ med njimi je bilo Nemcev in Slovencev, vsi skupaj pa so ustvarili za odstotek manj oziroma 26 milijonov nočitev.

Število prihodov in nočitev se je za odstotek zmanjšalo tudi med domačimi gosti.

Največ, 12,3 milijona nočitev, so v juliju zabeležili v zasebnih apartmajih. Sledijo kampi s 5,7 milijona nočitev in hoteli z več kot 4,8 milijona nočitev. Manjši upad v primerjavi z lanskim julijem so zabeležili v vseh komercialnih nastanitvah.

Nemci, domačini, sledimo Slovenci

Na Hrvaškem je po podatkih Hrvaške turistične skupnosti trenutno prek milijon turistov. Največ med njimi je Nemcev, domačih gostov, Slovencev, Avstrijcev, Poljakov, Čehov in Nizozemcev, najbolj obiskani pa so Istra, Kvarner in splitsko-dalmatinska županija.

KOMENTARJI (23)

Katja10
09. 08. 2025 11.50
Na severnem delu Jadrana je najbrž polno kot vedno. Pol leta na leto pa živim na jugu in je upad gostov v naši vasi in okolici drastično večji kot omenjenih nekaj odstotkov. Že s prostim očesom je viden povsod - na edini ulici, v oštariji, v kafiču, na plažah, v trgovini. K nam hodijo predvsem redni gostje, nekateri že po več generacij, vas je majhna, tako da se vsi poznamo in gostje so zadovoljni, ker je tako, kot je bilo - spet imajo miren dopust, zaradi česar so vsa leta tudi prihajali sem. Zadovoljni so tudi domačini. V vasi je namreč toliko ljudi, kolikor jih prenese, spet samo stari gostje, ki so večinoma že tako rekoč frendi, ni več "padalcev" iz zadnjih let, zvečer je znova mir, trgovina ni ves čas izropana, edina enosmerna ulica ni zabasana ... Čeprav zaslužijo manj kot med navalom zadnjih let (sicer nikoli ne pretiravajo s cenami, saj smo zunaj glavnih turističnih območij), pravijo, da ima tudi mir svojo ceno. Skratka, ta precejšen upad je razveselil vse. ;)
Težeklojz
08. 08. 2025 17.48
+0
Hrvaška 1919? Al kaj predlagate?
Castrum
08. 08. 2025 17.46
Imajo 8% več domačih turistov kot lani? Smešno? Ni jih več, samo letos so se prijavili, lani se niso. To je to.
Burtonnn
08. 08. 2025 17.21
+1
Nepomebno je število turistov, manj gužve. Pomembno je, da je več denarja v blagajnah, za 4%.
IQ190oRmore
09. 08. 2025 11.19
Res je. Sploh nekemu malemu najemodajalcu, ki ima prazno, je popolnoma nepomembno. On se veseli, da je skupno 4% več, čeprav ni oddal. Eni ste res bogi ne.
prsh
08. 08. 2025 17.11
+0
200€ nočitev v apartmaju brez hrane, 60€ kalamari, 30€ pica, 4€ sladoled, 6€ pivo in 25€ cestnine na eno stran....NE HVALA!!! Na hrvačko pridem, ko bodo jedilniki v Slovenščini Hrvatje imajo enak problem kot mi. Desetletja so bili pozicionirani kot ugodna destinacija za družinske počitnice, po vojni pa kot država - žrtev (kljub situaciji, ki jo tuđman zakuhal v BiH). Potem so v desetih letih nasuli v kampe hiške, ušmekali par hotelov, zgradili še nekaj novih in v par letih nabili cene do nezavesti. In kao fensi destinacija. Ne bo šlo. Hrvati imajo krasno obalo in žal veliko neprijaznih/nestrpnih ljudi. Resnično je cena napram storitvi previsoka, tako visoka, da si je Hrvati sami ne morejo privoščiti. Če greš na dopust z družino v hotel za 2 tedna, je ceneje leteti v Azijo, na Kubo itd. To je moja izkušnja. Nemci in Italiani pa so odkrili Albanijo. Da.
FejsBrukica
08. 08. 2025 17.01
+1
Lol, kako predvidljivo. Celo leto beremo na tem portalu kako je na Hrvaškem manj turistov, kako je vse drago, da Nemci bojkotirajo obisk (vse to so preverljive informacije, preden me brišete)… na koncu pa novica, da imajo za par procentov višji obisk, kot lani.
Dartford
08. 08. 2025 16.54
+2
Nedelja 3.8.2025 pred vhodom v kamp Kažela, Medulin skoraj 1km kolona avtodomov ki so čakali na prijavo in vstop v kamp! Pa je kamp med dražjimi in brez ene plaže. Torej je še prepoceni..
medwd
08. 08. 2025 16.48
+3
A na Hrvaških portalih je tudi 6 člankov/dan o Sloveniji?
medwd
08. 08. 2025 16.40
+2
Kaj pa v Avstriji? aja, niso plačali člankov. sej res.
yoda99
08. 08. 2025 16.30
+8
Podpiram hrvaski bojkot trgovin, barov in restavracij. Zato sem vso hrano in pijaco prinesel s seboj… Letos sem v 14 dnevih na Hrvaskem porabil 100€. Solidarnost je lepa čednost
Panter 63
08. 08. 2025 17.32
+1
To pomeni da si spal po grmovju, udarjal po Kekec pašteta in poli klobaso. Kruh par dni star pa je šlo. Če imaš otroke so sladoled lahko samo sanjali, kdaj so drugi lizali. In to je za te dopust?😂😂😂😂revež, ostani doma bo boljše.
Mclaren
08. 08. 2025 16.22
+5
Ni važno koliko jih je, temveč koliko zapravljajo.
Glotar
08. 08. 2025 16.48
+1
nič ne zapravljajo, tričetrt lokalov je praznih...
St. Gallen
08. 08. 2025 16.15
+7
Slabo razmerje med ceno in ponudbo
SAKOSAKO
08. 08. 2025 16.14
+7
Hrvati itak ne bodo povedali koliko je letos manj turistov!
USAisGreat
08. 08. 2025 16.13
-7
V juliju 4.6 mio. To je krepko vec kot v CELI Sloveniji v 1 letu! :)
Salamandros
08. 08. 2025 16.26
+6
Po statistiki ima Slovenija z dvema malima jezeroma in 100m obale samo dve tretini manj turistov kot Hrvaška. Po lahko sklepamo, če bi Slovenci imeli toliko obale kot Hrvati bi jih šišali po levi in desni. Je pa žalostno, da samo mesto Dunaj obisče več turistov kot celotno Hrvaško :D
USAisGreat
08. 08. 2025 16.31
-2
Briga me za Dunaj. Ali...EN mikroskopski Pompei ima vec turistov kot cela Slovenija :)))) To je bolj zalostno.
Ročak
08. 08. 2025 16.32
+4
100m obale? Na Podpeškem jezeru?
oježeš
08. 08. 2025 16.00
+7
Že navajeni pri Hrvatih. Jamranje med sezono, po letni sezoni pa hvaljenje z bogato letno sezoni, ki je prinesla več denarja kot prejšnja leta.
boris c
08. 08. 2025 15.52
+5
Dobro, letos so turisti prišli na realna tla. Bolj bo zanimivo naslednje leto, kakšno destinacijo bodo izbrali.
oježeš
08. 08. 2025 16.02
+4
Če bo tako, kot s Slovenci, se jim še dolgo ne bo treba bati za slabo poletno sezono.
