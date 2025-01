Na Hrvaškem v petek nov bojkot trgovin

Trgovine po državi so bile kljub posebnim akcijam in popustom na ta dan prazne, veliko Hrvatov pa se je odločilo, da tudi sobotne nakupe opravijo drugje. Po poročanju hrvaških medijev so se številni odpravili v Slovenijo in Italijo, nekateri med njimi pa so medijem posredovali tudi fotografije računov, ki pričajo o nižjih cenah.

Prvi množični bojkot trgovin na Hrvaškem zaradi visokih cen je organizirala hrvaška platforma Halo, inspektore, državljani pa so se odzvali v velikem številu. Promet v trgovinah na drobno je bil v primerjavi s petkom pred bojkotom za 53 odstotkov manjši, izdali pa so za 44 odstotkov manj davčno potrjenih računov. Promet v vseh dejavnostih je bil manjši za 29 odstotkov, število računov pa za 36 odstotkov.

Trgovske verige kljub tem podatkom cen ne nameravajo znižati. Mirko Budimir iz trgovinskega združenja pri hrvaškem združenju delodajalcev (HUP) je v soboto za hrvaško televizijo RTL ocenil, da bojkot ne bo ničesar spremenil, in napovedal, da bodo trgovci "nadaljevali svoje delo kot doslej".

Njegove besede so povzeli v platformi Halo, inspektore na družbenem omrežju Facebook. Zapisali so, da so trgovske verige s tem potrošnikom prek svojega predstavnika pokazale sredinec, ter napovedali nov bojkot, ki da bo še večji in množičnejši. Nov bojkot bo po njihovih napovedih potekal v petek, podrobnosti pa bodo sporočili danes.

Po petkovem uspehu hrvaške akcije so se pozivi k bojkotu na družbenih omrežjih začeli deliti tudi v Sloveniji in BiH. Medtem ko se v Sloveniji delijo pozivi k bojkotu posameznih trgovin v tem tednu, so v BiH pozvali k množičnemu bojkotu vseh trgovin v petek.

Fotografijo, ki poziva k bojkotu v BiH, je v nedeljo na družbenem omrežju Instagram delila tudi hrvaška pevka Severina. Ta potrošnike poziva, naj v petek ničesar ne kupujejo in naj se izogibajo tudi gostinskim lokalom. Pozive k bojkotu pa je slišati tudi v Sloveniji.