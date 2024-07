Na Hrvaškem v prvem polletju 7,2 milijona gostov

Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je izpostavil tudi dobre finančne rezultate. Pojasnil je, da so v prvem četrtletju imeli 24,6 odstotka več prihodkov od tujih turistov kot v rekordnem lanskem četrtletju, v prvih šestih mesecih pa tudi 6,5 odstotka več davčno potrjenih računov.

Največ turističnih nočitev so v prvi polovici leta zabeležili na Jadranu, in sicer 25,8 milijona, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Sledi Zagreb z 1,2 milijona nočitev oz. osemodstotno rastjo. V drugih deli države se je število nočitev povečalo za sedem odstotkov na 1,1 milijona. Med namestitvenimi objekti so bili najbolj priljubljeni hoteli, sledijo apartmaji in kampi.

Od tujih gostov so največ nočitev ustvarili Nemci (5,7 milijona) in Slovenci (2,7 milijona). Sledijo Avstrijci (2,6 milijona), Poljaki (1,8 milijona) in Britanci (1,3 milijona).