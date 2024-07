Na Hrvaškem v slovenskem mesu odkrili salmonelo

Na Hrvaškem so v piščančjih perutničkah, ki so jih uvozili iz Slovenije, ugotovili prisotnost salmonele, je objavil evropski sistem za hitro obveščanje za živila in krmo (RASFF). V Perutnini Ptuj so potrdili, da je šlo za njihovo meso, ki pa ni bilo naprodaj na slovenskih trgovskih policah.