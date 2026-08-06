Na Hrvaškem, v Srbiji in BiH do 40 stopinj

Na Hrvaškem danes za celotno državo velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Po napovedih bo najvišja dnevna temperatura na območju Jadrana 35 stopinj, v notranjosti države pa bodo temperature dosegale tudi do 40 stopinj Celzija. Vreme bo večinoma sončno, v notranjosti Dalmacije, Istre in Gorskega kotarja pa pričakujejo kratkotrajne plohe, poroča portal N1 HR .

V prihodnjih dneh bo vročina nekoliko popustila. Tako bodo v petek najvišje temperature v državi dosegale okoli 36 stopinj Celzija.

Vročina še naprej pesti tudi Bosno in Hercegovino. Meteorologi napovedujejo vroč in soparen dan, saj se bodo temperature danes gibale med 34 in 40 stopinjami Celzija. Oblasti v BiH so v luči visokih temperatur državljanom svetovale, naj se izogibajo soncu v najbolj vročem delu dneva in pijejo zadosti tekočine, poroča N1 BiH.