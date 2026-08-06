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Na Hrvaškem, v Srbiji in BiH do 40 stopinj

Zagreb, 06. 08. 2026 14.37 pred 4 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Vročinski val na Balkanu

Vremenoslovci na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji napovedujejo, da bodo temperature dosegle 40 stopinj Celzija. V omenjenih državah so možne tudi manjše plohe, od petka pa bi vročina lahko počasi začela popuščati, poročajo lokalni mediji.

Na Hrvaškem danes za celotno državo velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Po napovedih bo najvišja dnevna temperatura na območju Jadrana 35 stopinj, v notranjosti države pa bodo temperature dosegale tudi do 40 stopinj Celzija. Vreme bo večinoma sončno, v notranjosti Dalmacije, Istre in Gorskega kotarja pa pričakujejo kratkotrajne plohe, poroča portal N1 HR.

Vročinski val na Balkanu
Vročinski val na Balkanu
FOTO: AP

V prihodnjih dneh bo vročina nekoliko popustila. Tako bodo v petek najvišje temperature v državi dosegale okoli 36 stopinj Celzija.

Vročina še naprej pesti tudi Bosno in Hercegovino. Meteorologi napovedujejo vroč in soparen dan, saj se bodo temperature danes gibale med 34 in 40 stopinjami Celzija. Oblasti v BiH so v luči visokih temperatur državljanom svetovale, naj se izogibajo soncu v najbolj vročem delu dneva in pijejo zadosti tekočine, poroča N1 BiH.

Vročinski val na Balkanu
Vročinski val na Balkanu
FOTO: AP

Tudi v Srbiji naj bi se živo srebro povzpelo do 40 stopinj Celzija. Popoldne so ponekod po državi možne manjše plohe. Vročina bo nato v petek nekoliko popustila, saj meteorologi napovedujejo padec temperature za od tri do pet stopinj, poroča N1 Srbija.

vročinski val vreme temperature Balkan vročina
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KOMENTARJI3

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St. Gallen
06. 08. 2026 14.58
Pri meni na terasi kaze 25.8
Odgovori
-2
1 3
Kimberley Echo
06. 08. 2026 15.42
To je zato, ker vas je hladna fronta že prešla in ker ste na n.v. 670 m, se mi zdi. Zdaj boste imeli nekaj dni pod 30 st.C.
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+1
1 0
mitja123123
06. 08. 2026 14.53
Enako kot v Sloveniji. NE vem kaj hočejo s tem povedati
Odgovori
+6
6 0
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