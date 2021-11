Na Hrvaškem v veljavi pogoj PCT, po državi manjši protesti

Odločitev o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT za hrvaški javni sektor bo veljala do nadaljnjega. Obenem so tudi zasebnim delodajalcem priporočili, naj uveljavijo podobne ukrepe v svojih podjetjih. Uvajanje pogojev PCT v državni in javni upravi sledi, potem ko so podobne pogoje na Hrvaškem že uveljavili za zaposlene v zdravstvu in socialni oskrbi.

Zaposleni v državnih in drugih javnih službah na Hrvaškem morajo od danes izpolnjevati pogoj PCT pri vstopu v prostore državne, regionalne, lokalne in javne uprave ter tudi v ustanove in podjetja, ki so v lasti države ali lokalne samouprave, je prejšnji teden odločil hrvaški štab civilne zaščite. Odločitev velja tudi za pripadnike hrvaških oboroženih sil in za zaposlene na hrvaških letališčih, so zapisali. Tisti, ki se ne želijo cepiti ali niso prebolevniki, se bodo odslej morali testirati najmanj dvakrat tedensko pred prihodom na delovno mesto.

Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak je povedal, da so z novimi ukrepi zajeli približno 270.000 zaposlenih v državnih in javnih službah ter v lokalni samoupravi, ne pa tudi v javnih podjetjih. Pričakuje, da se bo moralo testirati približno 100.000 zaposlenih.

Teste na okužbo z novim koronavirusom naj bi bilo mogoče opravljati na približno 6500 točkah, a se na Hrvaškem državljani že od ponedeljka pritožujejo, da številne točke še niso odprle svojih vrat.

Covidno potrdilo ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT bo obvezno tudi za vse, ki obiskujejo državne in javne ustanove. Tisti, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali bodo zavrnili predložitev potrdila, ne bodo upravičeni do storitev.

V največji zagrebški pošti so danes za hrvaške medije povedali, da bodo uporabniki njihovih storitev lahko dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT pokazali na poštnih okencih. Med izjemami obveznega pogoja PCT so sicer uporabniki poštnih storitev, ki morajo prevzeti pošto, da ne bi imeli pravnih posledic. Izjeme so tudi študenti na univerzah, razen če se posamezne fakultete ne odločijo drugače, učenci in dijaki, mlajši od 16 let, in osebe, ki spremljajo otroka v vrtec in šolo. Pogoj PCT ne velja za vstop v lekarne.