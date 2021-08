Na Hrvaškem več kot milijon turistov, Rovinj absolutni turistični rekorder

Rovinj je med hrvaškimi mesti turistični rekorder. In to ne le glede na to sezono – rezultati so v prvem tednu avgusta boljši celo od rekordnega leta 2019. Sredi julija je bilo to prvo istrsko mesto, ki je zabeležilo milijon prenočitev, v le nekaj dneh pa bo doseglo že dva milijona. Največ turistov sicer trenutno dopustuje v Istri, sledita pa ji Primorsko-goranska in Splitsko-dalmatinska županija.

Na Hrvaškem je trenutno 1,055 milijona turistov, od tega 886 tisoč tujih in 169 tisoč domačih. Slovencev je 125 tisoč, s čimer so za Nemci drugi najštevilnejši med tujimi gosti, je danes objavilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Medtem je v Rovinju trenutno več kot 38 tisoč gostov, kar je za šest odstotkov več od rekordnega leta 2019, poroča Index.hr. Pričakujejo, da bo Rovinj v noči s ponedeljka na torek po zaslugi Nemcev, ki predstavljajo tretjino vseh gostov, dosegel dva milijona prenočitev. "Rekel bi, da je to rezultat dobre priprave na turistično sezono, ne le na ravni mesta Rovinj, temveč na ravni celotne Istrske županije. V povezavi s cepljenjem smo pokazali odgovornost, gostom pa smo dokazali, da si želimo varne sezone ter da želimo delati," je povedal župan Rovinja in predsednik Zavoda za turizem Marko Paliaga. icon-expand Rovinj FOTO: Dreametime Dodal je, da je težko napovedati, kako se bodo spreminjale epidemiološke razmere, a da Istra upa na dober september, ki bo pomagal celotnemu hrvaškemu gospodarstvu. Poudaril je, da velike prireditve poleti v Rovinj niso pritegnile veliko gostov, za dobre rezultate pa so po njegovih besedah zaslužni izjemni gostinski ponudniki in gostinski delavci, ki so spoštovali ukrepe. Ogromen zaslužek Leta 2019 je imel Rovinj več kot štiri milijone prenočitev, temu rezultatu pa bi se lahko približal tudi letos. Mesto ima največ nastanitvenih kapacitet s petimi zvezdicami. Tudi zaradi tega je eno izmed najpopularnejših istrskih mest. Rovinj pa ima tudi luksuzno marino, v katero prihajajo jadralci z vseh kontinentov. Z gradnjo luksuznih hotelov pa se je v Rovinju začela odpirati tudi ponudba vrhunskih restavracij. Pred tremi leti je tako Rovinj skupaj z Zagrebom postal prestolnica hrvaške gastronomije. Na nedavno objavljen Falstaffov seznam vodilnih hrvaških restavracij so se uvrstile kar štiri restavracije iz Rovinja. PREBERI ŠE Prevare na Hrvaškem: rezervirane nastanitve ponudniki po višji ceni oddajo drugim Na Hrvaškem je največ nemških turistov (257 tisoč), sledijo pa jim Slovenci (125 tisoč), Poljaki (81 tisoč) in Avstrijci (68 tisoč). Največ turistov trenutno biva v Istri (271 tisoč), sledita pa ji Primorsko-goranska (180 tisoč) in Splitsko-dalmatinska županija (170 tisoč). V prvem tednu avgusta so imeli na Hrvaškem 981 tisoč prihodov turistov in 7,4 milijona nočitev, kar je 78 odstotkov prihodov in 91 odstotkov nočitev, zabeleženih v prvem tednu avgusta 2019. Od začetka leta so na Hrvaškem zabeležili 7,4 milijona prihodov in 44,5 milijona nočitev turistov, kar je 58 odstotkov prihodov in 68 odstotkov nočitev, zabeleženih v enakem obdobju leta 2019.