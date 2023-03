Na Hrvaškem več učencev preteplo učenko petega razreda

Policisti naj bi s preiskavo pričeli šele po tem, ko so obvestilo o incidentu prejeli iz bolnišnice, v kateri so deklici zaradi poškodb nudili zdravniško pomoč. Kakšne poškodbe je učenka utrpela, ni znano.

Ravnateljica osnovne šole se na poizvedovanja novinarjev Jutarnjega lista ni odzvala. Zaenkrat zato ostaja neznano, ali je do dogodka prišlo v času pouka, na poti do šole oziroma na poti iz šole do doma. Prav tako ni jasno, če so udeleženci dogodka opravili razgovor z učitelji oziroma s strokovnimi delavci šole.

Je pa ravnateljica osnovne šole Sanja Spaić Telegramu poslala pisni odgovor. "Glede na to, da gre za mladoletno osebo in da je postopek v teku, podrobnostih o dogodku ne smemo posredovati. V šoli ravnamo po zakonskih predpisih in o istem so bile obveščene tudi vse pristojne institucije," je zapisala.