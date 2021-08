Na Hrvaškem veter ruval drevesa in odkrival strehe

Močno neurje je pustošilo po območju Đakova in obrobju mesta Osijek. Služba za zaščito in reševanje iz Osijeka je prejela že okoli 80 klicev občanov. "Neurje, ki sta mu sledila dež in močan veter, je nekaj pred 9. uro zajelo območje Đakova in obrobje mesta Osijek. Veter je podrl drevesa na cestah in električne drogove ter odnesel strehe hiš", so sporočili z direktorata za civilno zaščito. "Pristojne službe so na terenu," so dodali.