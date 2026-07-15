Na Hrvaškem višje globe za prekrške

Gre za splošni procesni zakon, ki ureja postopek obravnave prekrškov, ne določa pa posameznih prekrškov ali višin glob, saj so te določene v posebnih zakonih.

Po novem se zgornja meja globe, za katero bo mogoče izdati obvezni prekrškovni nalog, zvišuje s 663,61 na 1000 evrov. Najvišji znesek globe, ki jo bo mogoče plačati na kraju prekrška, se zvišuje z 265,45 na 390 evrov.

Policija bo imela tudi več možnosti za izrek opozorila namesto globe. Pisno ali ustno opozorilo bo lahko izrekla pri lažjih prekrških, za katere je predpisana globa do 300 evrov. Doslej je bilo opozorilo mogoče izreči le pri prekrških z globo do 132,72 evra.

Storilec prekrška bo lahko še naprej plačal dve tretjini izrečene globe, če prekrškovnega naloga ne bo izpodbijal. Če zakon omogoča plačilo globe na kraju prekrška, denimo ob policijskem nadzoru, bo lahko plačal polovico predpisanega zneska.

Zakon o prekrških se uporablja za širok nabor prekrškov, med drugim prometne prekrške, kršitve javnega reda in miru, občinskih odlokov ter prekrške na področju trgovine, gostinstva, obrti, davkov, carine, dela in varstva okolja.

Višine glob za posamezne prometne prekrške določa zakon o varnosti cestnega prometa. Za najhujše kršitve, kot so vožnja pod vplivom alkohola ali hujše prekoračitve hitrosti, ta že zdaj predpisuje globe od 1320 do 2650 evrov, do 60 dni zapora in prepoved vožnje.