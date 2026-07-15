Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Hrvaškem višje globe za prekrške

Zagreb, 15. 07. 2026 17.34 pred 51 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Hrvaška policija

Na Hrvaškem se zvišujejo globe, za katere je mogoče izdati obvezni prekrškovni nalog ali jih plačati na kraju prekrška. Policija bo po novem lahko pogosteje izrekla tudi pisno ali ustno opozorilo namesto globe. Te novosti prinašajo spremembe zakona o prekrških, ki jih je sprejel hrvaški sabor.

Gre za splošni procesni zakon, ki ureja postopek obravnave prekrškov, ne določa pa posameznih prekrškov ali višin glob, saj so te določene v posebnih zakonih.

Po novem se zgornja meja globe, za katero bo mogoče izdati obvezni prekrškovni nalog, zvišuje s 663,61 na 1000 evrov. Najvišji znesek globe, ki jo bo mogoče plačati na kraju prekrška, se zvišuje z 265,45 na 390 evrov.

Policija bo imela tudi več možnosti za izrek opozorila namesto globe. Pisno ali ustno opozorilo bo lahko izrekla pri lažjih prekrških, za katere je predpisana globa do 300 evrov. Doslej je bilo opozorilo mogoče izreči le pri prekrških z globo do 132,72 evra.

Storilec prekrška bo lahko še naprej plačal dve tretjini izrečene globe, če prekrškovnega naloga ne bo izpodbijal. Če zakon omogoča plačilo globe na kraju prekrška, denimo ob policijskem nadzoru, bo lahko plačal polovico predpisanega zneska.

Zakon o prekrških se uporablja za širok nabor prekrškov, med drugim prometne prekrške, kršitve javnega reda in miru, občinskih odlokov ter prekrške na področju trgovine, gostinstva, obrti, davkov, carine, dela in varstva okolja.

Višine glob za posamezne prometne prekrške določa zakon o varnosti cestnega prometa. Za najhujše kršitve, kot so vožnja pod vplivom alkohola ali hujše prekoračitve hitrosti, ta že zdaj predpisuje globe od 1320 do 2650 evrov, do 60 dni zapora in prepoved vožnje.

hrvaška globa kazen

Trump pozval Ice naj nadaljujejo z zaustavljanjem vozil

60-letni Hrvat v centru mesta do smrti zabodel svojo ženo

24ur.com Načrtovane bistveno višje kazni za rabo ustaškega pozdrava
24ur.com Razširjena obtožnica zoper Gotovino
Cekin.si Črne gradnje na Hrvaškem bodo po novem obravnavane kot kaznivo dejanje?
24ur.com Na Hrvaškem strožje kazni za nasilje nad ženskami
24ur.com Vlada napovedala protiukrepe
24ur.com Parkirne kazni so plačane, visoke položnice prihajajo z zamikom
24ur.com Tožbo na ESČP zaradi kazni vložili tudi hrvaški ribiči
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cogo
15. 07. 2026 18.23
ne hodim tja. je v glavnem povsod lepše
Odgovori
-1
0 1
Masturbator
15. 07. 2026 18.34
Vemo! Vsi pisejo samo o temu. Tudi po Hr tv-ju je bilo. So vsi zelo zalostni zaradi tega.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
zadovoljna
Portal
Sta Petar in Anastasia še skupaj? Ena poteza je sprožila val ugibanj
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Bo začetna kemija zdržala?
Bo začetna kemija zdržala?
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
vizita
Portal
To je najslabša pijača za vaša jetra: pijejo jo tudi ljudje, ki mislijo, da živijo zdravo
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
cekin
Portal
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Kje se letos najbolj splača dopustovati?
Kje se letos najbolj splača dopustovati?
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
moskisvet
Portal
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Kaj je 'napadlo' vaš paradižnik?
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
okusno
Portal
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Hitri in drzni 4
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804