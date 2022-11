Na Hrvaškem višje plače za 240.000 javnih in državnih uslužbencev

Hrvaška vlada je sprejela odločitev o zvišanju osnovne plače za okoli 240.000 zaposlenih v javnem in državnem sektorju. Ponudbo o zvišanju osnovne plače, najprej za šest odstotkov in nato še za dva, je sprejelo devet sindikatov od skupno enajstih, ki so sodelovali v pogajanjih z vlado. Zaposleni v omenjenih sektorjih se bodo po novem razveselili tudi višje božičnice in regresa za leto 2023.

"V manj kot 12 mesecih se je osnovna plača v državnih in javnih službah zvišala za 12,4 odstotka, letna inflacija pa bo znašala 10,4 odstotka," je po podpisu sporazuma s sindikati izpostavil premier Andrej Plenković. Zaposleni v javnem in državnem sektorju bodo po dogovoru med vlado in sindikati od 1. oktobra imeli za šest odstotkov višje plače, od 1. aprila naslednje leto pa še za dodatna dva odstotka. Božičnica se jim bo zvišala s 1500 kun (200 evrov) na 1750 kun (232 evrov). Prav toliko, s 1500 na 1750 kun, se bo zvišal tudi regres za leto 2023. icon-expand Šestodstotno zvišanje osnovne plače v javnih in državnih službah bo državo stalo 80 milijonov evrov, dvoodstotno povišanje pa še dodatnih 66 milijonov evrov. FOTO: Shutterstock Pogajanja o novem zvišanju osnovne plače se bodo spet začela najkasneje v tretjem tednu septembra naslednje leto, če bo treba, pa lahko že prej. Ponudbo vlade so podprli sindikati, ki imajo več kot 50 odstotkov članov od skupnega števila članov vseh sindikatov, ki so sodelovali v pogajanjih, in sindikati, ki pokrivajo najmanj tri od petih področij, o katerih so potekala pogajanja. PREBERI ŠE Hrvaški načrt: omejitev nedeljskega dela in višje plače Ponudbe nista sprejela sindikat zaposlenih v hrvaškem šolstvu Preporod ter Neodvisni sindikat zaposlenih v znanosti in visokem šolstvu. Menili so, da povišanje plač ni dovolj visoko glede na inflacijo. Šestodstotno zvišanje osnovne plače v javnih in državnih službah bo državo stalo 600 milijonov kun (80 milijonov evrov), dvoodstotno povišanje pa še dodatnih 500 milijonov kun (66 milijonov evrov).