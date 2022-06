Na Hrvaškem letos višji prilivi iz turizma kot v rekordnem letu 2019

Na Hrvaškem so prilivi iz turistične dejavnosti v prvih petih mesecih po podatkih davčne uprave dosegli 8,17 milijarde kun ali okoli 1,08 milijarde evrov. To je 155 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 17 odstotkov več kot v prvih petih mesecih rekordnega leta 2019.

"Rezultati v predsezoni so odličen pokazatelj zanimanja za Hrvaško, kar je za nas izjemno pomembno, saj nakazuje razvoj nadaljnjega poslovanja," je rezultate komentirala hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac. "Od začetka leta do danes smo ustvarili 10 milijonov nočitev, kar je skoraj mesec prej kot v preteklem letu," je dejala. Podčrtala je boljše številke v primerjavi z letom 2019, saj je bilo davčno potrjenih računov, ki so jih izdali ponudniki namestitev, gostinci in organizatorji potovanj, v petih mesecih letos za 1,18 milijarde kun ali 17 odstotkov več kot v enakem obdobju za turizem rekordnega leta 2019. icon-expand Na Hrvaškem višji prilivi iz turizma kot v rekordnem letu 2019. FOTO: Dreamstime Hrvaško je od januarja do maja obiskalo 2,9 milijona turistov, kar je 175 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so 10 milijonov nočitev ali 153 odstotkov več. Obisk je sicer v petih mesecih letos dosegel 77 odstotkov ustvarjenega v prvi petih mesecih leta 2019 in 88 odstotkov nočitev iz tega obdobja leta 2019.