Na Hrvaškem volijo novega predsednika

Največ možnosti za uvrstitev v drugi krog ankete napovedujejo Zoranu Milanoviću, ki kandidira s podporo največje opozicijske stranke SDP. V njem se bo najverjetneje pomeril z neodvisnim kandidatom Draganom Primorcem, ki ga podpira vladajoča HDZ.

Poleg Primorca in Milanovića so kandidati še neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić, ki se je letos razšla s konservativno stranko Most, vidna članica levo-zelene stranke Zmoremo! Ivana Kekin, član Mosta in župan Sinja Miro Bulj, kandidatka nove desne stranke Dom in narodni zbor (DOMiNO) Branka Lozo, odvetnik in zgodovinar Tomislav Jonjić in podjetnik Niko Tokić Kartelo.