Na Hrvaškem voznik trčil v hišo, prebil zid in umrl

Kot so sporočili policisti, je 40-letni voznik osebnega avtomobila v ponedeljek okrog 21. ure, kljub znaku stop, nevarno zapeljal naravnost čez križišče, kjer je bilo mogoče zaviti le levo ali desno. Voznik je trčil v družinsko hišo, prebil zid in se ustavil v notranjosti poslopja. Na kraju nesreče je umrl, so potrdili v brodsko-posavski policijski upravi.

V delu hiše, kamor je zapeljalo vozilo, v trenutku nesreče ni bilo nikogar. Nastala pa je večja materialna škoda, saj je bilo uničenih tudi več prostorov, med drugim kuhinja.