Na Hrvaškem vrata zaprle kavarne, restavracije in telovadnice

Od polnoči pa veljajo novi, precej strožji ukrepi, kot smo jih bili pri sosedih vajeni doslej. Med njimi so prepoved vseh javnih dogodkov in združevanj z več kot 25 osebami. Na zasebnih druženjih je lahko prisotnih največ deset oseb. Vsi dogodki se morajo končati do 22.ure. Na pogrebih je lahko prisotnih največ 25 oseb, sožalje se ne sme izrekati s tesnim stikom, pišeIndex.hr.

Nova, strožja pravila veljajo tudi v trgovinah, ki morajo omejiti število kupcev glede na površino in zagotoviti dodatne ukrepe, če zaradi popustov ipd. pričakujejo večjo gostoto kupcev. Poostreno morajo skrbeti za čistočo, zračenje prostorov in razkuževanje. Prepovedana je prodaja alkohola med 22. in 6. uro.

Začasno je ustavljeno delovanje nekaterih gostinskih obratov (izjema so nekateri nastanitveni obrati). Dovoljena pa sta dostava hrane in osebni prevzem. Svoja vrata zapirajo tudi igralnice, telovadnice in ostali športni objekti, otroške delavnice, sejmi, športne prireditve bodo morale potekati brez gledalcev. Avtošole lahko izvedejo le spletni teoretični del, ure vožnje so dovoljenje pod pogojem, da ne trajajo več kot 45 min in da se obvezno meri telesna temperatura.

Na prostem bodo morali uporabljati zaščitno masko, če ni možno zagotavljanje razdalje metra in pol. Prav tako morajo upravniki stavb poostreno skrbeti za higieno skupnih prostorov.