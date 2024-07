Na Hrvaškem vrhunec turistične sezone, luksuzne vile z bazeni pa prazne

A objavljeni podatki so kljub temu zaskrbljujoči. Kot je zapisal Pejovič, je že lansko leto služilo kot manjše opozorilo, "letos pa se zdi, da je zgodba nekoliko drugačna".

Pejović namreč pravi, da je med 27. julijem in 3. avgustom odkril več hiš z bazenom, primernih za šest oseb ali več, ki so v špici poletja še vedno proste. Samo v Istri je po njegovih besedah prostih 467 večjih hiš z bazenom, v Kvarnerju jih je 387, v Dalmaciji pa takšnih 405 hiš. "Na voljo je torej 1259 hiš in vil z bazeni s skoraj 5000 razpoložljivimi sobami," je poudaril.

In če podatke pretvorimo v hotele oz. hotelsko verigo? "To bi lahko primerjali s 25 hoteli s po 200 sobami v vsakem. To bi pomenilo, da bi bilo eno največjih hotelskih podjetij na Hrvaškem v višku poletne turistične sezone popolnoma izpraznjeno," je ponazoril.