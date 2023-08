Na Hrvaškem vrhunec vročinskega vala, rdeče opozorilo za več regij

Še vedno je v veljavi tudi opozorilo pred ekstremnimi temperaturami. Nevarnost vročinskega vala je danes še večja kot minule dni, opozarjajo. Rdeče opozorilo so razglasili v zagrebški, kninski, reški, splitski in dubrovniški regiji, opozarjajo. "V času najvišjih temperatur se izogibajte gibanju na prostem," svetujejo.

Zadnji vikend pred zaključkom poletnih počitnic vročinski val na Hrvaškem še kar vztraja. Državni hidrometeorološki zavod poroča, da bo vreme večinoma sončno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 33 in 38 stopinj Celzija.

Hrvaški zavod za javno zdravstvo je zaradi vročine izdal posebna navodila. Opozarjajo, da so ob visokih temperaturah najbolj ogroženi starejši, otroci in bolniki, predvsem kronični. Na slednje opozarja tudi naš Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pomembno je, da zmanjšamo svojo izpostavljenost vročini, da v vročih dneh omejimo svojo fizično aktivnost in tako zmanjšamo nastajanje toplote ter da telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in z zadostnim uživanjem tekočin.

Ob izpostavljenosti soncu pa je treba poskrbeti tudi za UV-zaščito. "S staranjem izgubljamo sposobnost obnavljanja celic, ki jih poškoduje sonce. Kožne rane, ki so posledica opeklin, se z leti kopičijo, predvsem pri svetlejših ljudeh pa lahko pride do različnih degenerativnih sprememb in nastanka raka. To se običajno zgodi po 50 letih," pravi dermatologinja splitskega KBC Neira Puizina Ivić, ki opozarja, da si koža zapomni vse.

Vročina tudi v nedeljo, v ponedeljek ohladitev

Majhna možnost nestabilnega vremena je popoldan možna predvsem v zahodni Slavoniji. Posamezne plohe se tako morda lahko pojavijo le v osrednji Hrvaški.

Jutranje temperature v gorah se bodo gibale od 16 do 19 stopinj Celzija, na severnem Jadranu med 23 in 26 stopinj Celzija, podnevi pa bodo temperature dosegale od 31 do 36 stopinj Celzija.

Vročina bo vztrajala tudi v nedeljo, a se bo vročinski val na Jadranu počasi obračal proti jugu. Z novim tednom pa se obetajo nekoliko nižje temperature, prav tako bodo pogostejše tudi krajevne plohe in močni nalivi. Predvsem v ponedeljek so možne tudi nevihte.