Na Hrvaškem vse ostrejši besedni spopadi med predsednikoma vlade in države

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović se v zadnjem času ne obnašata nič kaj diplomatsko, čeprav sta oba vstopila v visoko politiko po nabiranju diplomatskih izkušenj na hrvaškem zunanjem ministrstvu in tudi v hrvaških diplomatskih predstavništvih. Med seboj se namreč javno verbalno napadata z nediplomatskimi besedami in pogosto celo z žalitvami na osebni ravni.

Plenković je v soboto obtožil Milanovića, da s svojimi izjavami in obnašanjem destabilizira institucijo predsednika države in postavlja pod vprašaj njen namen. Hrvaški premier meni, da hrvaški predsednik tudi relativizira ocene o radikalizaciji hrvaške družbe ter prizadevanja vlade in njenih institucij za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Milanoviću prav tako očita, da je v zadnjih tednih omalovaževal delo državnega tožilstva in pravosodja ter akterje civilne družbe, ki so po Plenkovićevi oceni podpirali Milanovića in mu pomagali pri zmagi na predsedniških volitvah. Meni, da je Milanović v času, ko je bil hrvaški premier radikaliziral hrvaško družbo z izjavami "mi ali oni", covid-19 pa je primerjal s kariesom. "Opažam, da je znova začel z različnimi žalitvami. Če bi bil on, bi verjetno dejal, da gre za 54-letnega smrkavca, a tega ne bom rekel," je izjavil Plenković konec prejšnjega tedna.

Na vprašanje, ali ga je zmotila ta Plenkovićeva izjava, je Milanović dejal: "Sem starejši od njega tri leta, veliko bolj izkušen. Več sem videl kot predsednik velike stranke in kot državnik. Ponudil sem svoje sodelovanje, na dan napada in po njem. Jokač in goslač, to je hecanje. Smrkavec pa ... to pomeni, da ne poznaš jezika in se ne moreš ničesar drugega spomniti."