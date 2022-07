Na Hrvaškem z antraksom okuženi govedina in šest ljudi

Prve živali so poginile 1. julija, a njihovi lastniki niso vedeli, da gre za antraks. Ker se govedo na tem območju prosto pase, se okužba širi razmeroma hitro.

Z ministrstva za kmetijstvo so sporočili, da z državnim inšpektoratom že izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe na območju pašnikov pri Osekovu in v Naravnem parku Lonjsko polje.

Bolniki, ki so jih sprejeli v bolnišnico v Sisku, so kazali blažje simptome bolezni, zato so jih po zdravniški oskrbi odpustili domov. Vsi so bili v stiku z okuženimi živalmi.

Vranični prisad ali antraks je nalezljiva bolezen predvsem rastlinojedih živali, ki jo povzroča bacil antraksa

Ljudje se z njo najpogosteje okužijo ob stiku z okuženo živaljo ali okuženim izdelkom živalskega izvora. Najpogostejša in tudi najlažja oblika bolezni je kožni antraks, za katerega so značilna omejena območja z gnojnim vnetjem in črno krasto na koži ter srbečica.