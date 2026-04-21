Na Hrvaškem z novim zakonom uvajajo tudi najem mikrostanovanj

Zakon o dostopnem stanovanju v pravni red prvič uvaja pojem dostopnega stanovanja – to je stanovanje, pri katerem najemnina ali obrok kredita za stanovanje skupaj s povprečnimi stroški vzdrževanja ne presega 30 odstotkov neto dohodka ožje družine.

Zakon ureja sistemsko organizirano stanovanjsko gradnjo, pridobivanje in nakup stanovanj, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi, ter upravljanje stanovanjskega fonda z namenom zagotavljanja dostopnega stanovanja.

Opredeljuje tudi ciljne skupine, ki imajo pravico do podpore ali stanovanjske oskrbe. Med njimi so državljani z nižjimi dohodki, mladi do 45. leta starosti, družine z otroki, starejši od 65 let in osebe iz deficitarnih poklicev, pogoj pa je, da v lasti nimajo za bivanje primerne stanovanjske nepremičnine.

V stavbah, ki bodo zgrajene v skladu z zakonom, mora biti polovica stanovanj namenjena najemu, druga polovica pa prodaji. Če ima stavba manj kot deset stanovanj, morajo biti vsa namenjena dostopnemu najemu.