Tujina

Na Hrvaškem z novim zakonom uvajajo tudi najem mikrostanovanj

Zagreb, 21. 04. 2026 15.29 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.H. STA
Mikrostanovanje

Hrvaški parlament je sprejel zakon o dostopnem stanovanju, s katerim želi vlada prispevati k umiritvi rasti cen nepremičnin in povečati ponudbo cenovno dosegljivih stanovanj. Zakon kot začasno rešitev bivanja uvaja tudi mikrostanovanja za mlade do 30 let, katerih velikost znaša 18 do 26 kvadratnih metrov.

Zakon o dostopnem stanovanju v pravni red prvič uvaja pojem dostopnega stanovanja – to je stanovanje, pri katerem najemnina ali obrok kredita za stanovanje skupaj s povprečnimi stroški vzdrževanja ne presega 30 odstotkov neto dohodka ožje družine.

Zakon ureja sistemsko organizirano stanovanjsko gradnjo, pridobivanje in nakup stanovanj, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi, ter upravljanje stanovanjskega fonda z namenom zagotavljanja dostopnega stanovanja.

Opredeljuje tudi ciljne skupine, ki imajo pravico do podpore ali stanovanjske oskrbe. Med njimi so državljani z nižjimi dohodki, mladi do 45. leta starosti, družine z otroki, starejši od 65 let in osebe iz deficitarnih poklicev, pogoj pa je, da v lasti nimajo za bivanje primerne stanovanjske nepremičnine.

V stavbah, ki bodo zgrajene v skladu z zakonom, mora biti polovica stanovanj namenjena najemu, druga polovica pa prodaji. Če ima stavba manj kot deset stanovanj, morajo biti vsa namenjena dostopnemu najemu.

Preberi še Najmanjše mikrostanovanje v Londonu naprodaj za 60.000 evrov

Zakon uvaja tudi pojem mikrostanovanjskih enot. Mikrostanovanja bodo namenjena najemu mladim do 30. leta za prehodno obdobje bivanja do štirih let z možnostjo podaljšanja za dve leti. Izjemoma se lahko oddajo v najem tudi državnim, javnim ali lokalnim uslužbencem, če so premeščeni v drug kraj delovanja ali se preselijo zaradi zaposlitve.

Velikost mikrostanovanjske enote lahko znaša 18 kvadratnih metrov za eno osebo in 26 kvadratnih metrov za dve osebi. Izjemoma lahko pri prenovi obstoječe stavbe za potrebe dostopnega stanovanja velikost odstopa do največ štiri kvadratne metre.

Minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je nedavno ocenil, da bodo s tem in drugimi doslej sprejetimi zakoni omogočili povečanje števila stanovanjskih enot. Stanovanja, velika 18 kvadratnih metrov, so po njegovem mnenju primerna za bivanje.

"Za mlado osebo je 18 kvadratnih metrov dovolj za krajše obdobje, dokler ne reši stanovanjskega vprašanja," je dejal minuli teden v pogovoru za hrvaško televizijo RTL. Obenem je dodal, da približno 18 kvadratnih metrov meri tudi njegova pisarna, s čimer je naletel na kritike v javnosti.

hrvaška mikrostanovanje stanovanjska problematika

Ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla naftni tanker

Ali ZDA zaradi vojne v Iranu počasi izgubljajo svoje zaveznike?

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

tech
21. 04. 2026 17.04
Ta zakon verjetno rabijo zato, da bodo lahko v ta stanovanja strpali tuje sužnje. Lastnik bo nad gostilno ali skladiščem naredil mikrostanovanja in noter strpal tuje delavce, ki bodo kar živeli na delovnem mestu in del plače bo šel za najem.
bibaleze
Portal
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Telo ne laže: kaj nas vrhunska plavalka uči o zdravju
Kaj res pomaga pri izgubi kilogramov
Kaj res pomaga pri izgubi kilogramov
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
cekin
Portal
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
dominvrt
Portal
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Nevarna četrt
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
